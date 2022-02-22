شكرا لقرائتكم خبر عن "الأوبرا" تعيد نشاط "نادي السينما" الأحد المقبل بعرض فيلم "أبو صدام" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت دار الأوبرا المصرية، عودة نشاط "نادي السينما"، بعد توقفه لسنوات طويلة، على أن يبدأ أولى فعالياته، الأحد المقبل، بعرض فيلم "أبو صدام" إخراج نادين خان، وسيناريو محمود عزت، وبطولة محمد ممدوح وسيد رجب وأحمد داش، وإنتاج أحمد فهمي.

وتبدأ الفعالية، بعرض الفيلم، علي المسرح الصغير بدار الأوبرا، في الساعة السابعة مساءا، يعقبها تنظيم الندوة في الساعة الثامنة والنصف، وعقب عرض الفيلم سوف يجري تكريم الفنان محمد ممدوح، بإهدائه درع دار الأوبرا المصرية، وبعدها تُعقد ندوة سينمائية مع أسرة الفيلم، يديرها الناقد الكبير طارق الشناوي.

و"أبو صدام" هو الفيلم المصري الوحيد الذي شارك في المسابقة الرسمية لـ"مهرجان القاهرة السينمائي"، في دورته الأخيرة وحاز عنه محمد ممدوح جائزة أحسن ممثل.

أحداث الفيلم تدور حول سائق شاحنات قديم ذى خبرة يدعى "أبو صدام"، يحصل أخيرا على مهمة نقل على طريق الساحل الشمالي بعد انقطاع عن العمل دام لسنوات، يقرر أن ينجز مهمته على أكمل وجه كما يليق بسمعته لكنه يتعرض إلى موقف صغير على الطريق فتخرج الأمور عن سيطرته.