شكرا لقرائتكم خبر عن عنترة بن شداد على مسرح أوبرا الإسكندرية.. اليوم وغدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم فرقة فرسان الشرق للتراث والرقص الحديث التابعة لدار الأوبرا المصرية، عرض "سيرة عنترة بن شداد" على مسرح أوبرا الإسكندرية ( سيد درويش ) اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء، والعرض تصميم وإخراج كريمة بدير ، وبطولة اسامة فوزي، دراما محمد زناتي، تصميم الملابس والديكور أنيس إسماعيل، تنفيذ الملابس هالة محمود تنفيذ ديكور احمد زايد، إضاءة رضا إبراهيم، تصميم عرائس خيال الظل عبد الحميد حسين، تحريك عرائس نورهان ترافاوي وعبد الحميد حسين، إعداد موسيقى احمد الناصر.

يستلهم العرض سيرة الفارس الشاعر والعاشق العربي عنترة بن شداد الذي شكلت قصة حياته ملحمة فاضت بأشكال من صراع الإنسان مع نفسه وأسرته، وصراعه مع المجتمع بطبقاته وتقاليده، ورغم كل ذلك اصر على الحصول على حريته ولم توقفه كل العراقيل من تحقيق مبتغاه فقد رفض أبوه الاعتراف به بسبب لونه وطرده من قبيلته ولكن عندما طلب منه العون لبى الطلب وانقذ قبليته وكل ذلك لم يشفع له بأن يتزوج ابنة عمه التي يحبها فطلب منه عمه مهر عبلة الف ناقة حمراء حمراء والتى لا توجد الا عند الملك النعمان وقبل عنترة ورحل من أجل حبه وحريته وعاد بالمهر ليظل السؤال مطروحا هل فاز الفارس بمعشوقته أم لا؟ هل مازال ينتظر؟ كيف كان للشخصيات والبيئة المحيطة به دورا في صناعة قدره.

جدير بالذكر أن فرقة فرسان الشرق أسستها وزارة الثقافة عام 2009 بهدف استلهام التراث المصري والعربي وإعادة صياغته فنيا من خلال تصميمات وتابلوهات حركية مبتكرة تحمل صبغة درامية شعبية وتاريخية ثم أنضمت إلى منظومة فرق دارالأوبرا المصرية وظهرت أولى أعمالها عام 2010 باسم الشارع الأعظم بعدها توالت عروضها التى لاقت استحسان وإعجاب الجمهور وحققت نجاحًا كبيرًا ويديرها حاليًا الدكتور عصام عزت.