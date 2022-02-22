شكرا لقرائتكم خبر عن ميرفت أمين وإلهام شاهين وخالد سليم يحضرون حفل عقد قران دنيا عبد العزيز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص عدد من نجوم الفن على حضور حفل عقد قران الفنانة دنيا عبد العزيز على المهندس مصطفى كامل، والذى يقام حالياً، وذلك من أجل مشاركتها فرحة العمر، من أبرز النجوم الذين حضروا منذ قليل ميرفت أمين، إلهام شاهين، دنيا سمير غانم، عمرو عبد الجليل، لقاء سويدان، خالد سليم، مجدى كامل وزوجته مها أحمد، فردوس عبد الحميد وزوجها المخرج محمد فاضل، الإعلامي محمد الغيطى

كما حضر حفل عقد القران من البداية الفنانون، رشوان توفيق، محمد الشقنقيري، سيمون، محمد عز، ميدو عادل، محمود حميدة، المؤلف مجدي صابر، حنان مطاوع وزوجها المخرج أمير اليماني، عماد رشاد، هبة محدي، دينا، دينا فؤاد، ايهاب فهمي، ميرنا وليد، المخرج محمد عبد العزيز، السيناريست عمرو محمود ياسين.

وحصلت الفنانة دنيا عبد العزيز على إجازة من تصوير مسلسلها الجديد "ملف سرى"، مع الفنان هانى سلامة الذى ستخوض به السباق الرمضانى لعام 2022، والذى سيكون دور مميز لها ومفاجأة للمشاهدين، من أجل عقد قرانها.

مسلسل "ملف سرى" تأليف محمود حجاج، وإخراج حسن البلاسي وإنتاج ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز، ويشارك في بطولته إلى جانب هانى سلامة، عائشة بن أحمد، دنيا عبد العزيز، نضال الشافعى، محسن محيى الدين، أحمد سعيد عبد الغنى، إيهاب فهمى، شيرين، كارولين عزمى، علاء مرسى، صبا الرافعى، إيمان يوسف، وعدد آخر من الفنانين الشباب.































سيمون ودينا فؤاد



رشوان توفيق وميدو عادل مع دنيا عبد العزيز



محمود حمدة ودينا مع دنيا عبد العزيز



ميدو عادل وياسر صادق