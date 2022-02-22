شكرا لقرائتكم خبر عن تقاصيل الحلقة الـ 37 والأخيرة من مسلسل "الحلم" على قناة الحياة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الـ 37 والأخيرة من مسلسل "الحلم" الذى يتم عرضه على قناة الحياة، تطورات في الأحداث، حيث أخير عماد الونس (محمد رياض) أخته عايدة (صابرين) برغبته في الزواج من رباب (مى كساب) ولكن يريد الزواج منها بدون علم أحد بعيد عن أفراد عائلته ويجد صعوبة في تنفيذ ذلك لأنه اذا تزوجها سيعرف الجميع سواء في منطقته الجمالية أو الأسمرات التي يعيش هو فيها.

جمال (عبد الخالق أحمد) يحقق نجاحاً كبيراً في تجارة السجاد اليدوى ويبدأ في تصديرها للخارج وكذلك يتعامل مع ابنة أحمد عبد العزيز من أجدل فندق والدها، أما عماد فيخبر سيد (علاء مرسى) موافقته للعمل معه في تجارة المخدرات بشرطة الوصول إلى ابنه الذى حرم منه طوال السنوات الماضية، ثم يصل خبر ظهور سيد إلى عايدة وأنه الذى قتل زوجها أحمد.

تخبر آلاء ابنة عماد الونش والدها بعدم رغبتها في إتمام الزواج من خطيبها الطبيب الذى يعمل معها في المستشفى بسبب حبها لجمال وأنها لم تستطع نسيانه رغم ضغوطات والدتها فاطمة (رانيا فريد شوقى) عليها، ويذهب عماد إلى فاطمة ويخبرها بالأمر كما يواجهها بأنها مازالت تحبه ولابد من العودة لبعضهما من جديد وتأتى عايدة أليهم لتأسل على سيد وتنتهى الأحداث.

مسلسل "الحلم" تأليف محمد رجاء، وإخراج حسنى صالح، ويشارك في بطولته صابرين، أحمد عبد العزيز، محمد رياض، صلاح عبد الله، أنوشكا، رانيا فريد شوقى، كمال أبو رية، مى كساب، نهال عنبر، سميرة عبد العزيز، مدحت تيخة، عمر زهران، محمود الجابرى، طاهر أبو ليلة، عبد الخالق أحمد، شريف خير الله، ياسمين على، كيرا الصباح وعدد آخر من الفنانين الشباب.

وتدور قصة المسلسل حول منطقة حي الأسمرات، وجهود الدولة تجاه إنقاذ حياة سكان العشوائيات ونقلهم إلى الحي، حيث يقدم العمل رؤية لسكان منطقة الأسمرات وكيف تحولت حياتهم إلى الأفضل بعد كابوس عاشوا فيه خلال سنوات من الإهمال، ويستعرض المسلسل حكايات مختلفة عن الأسر.