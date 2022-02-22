شكرا لقرائتكم خبر عن دنيا عبد العزيز تحتفل بعقد قرانها بحضور نجوم الفن .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت الفنانة دنيا عبد العزيز، بعقد قرانها على المهندس مصطفى كامل من خارج الوسط الفني، وارتدت فستان الزفاف خلال عقد القران، وذلك وسط أجواء عائلية وحضور الأهل والأصدقاء المقربين.

وحرص علي الحضور من الوسط الفني، الفنان رشوان توفيق الفنان محمد الشقنقيري، الفنانة سيمون، الفنان محمد عز، الفنان ميدو عادل، الفنان محمود حميدة، المؤلف مجدي صابر، حنان مطاوع والمخرج أمير اليماني، الفنان عماد رشاد، هبة محدي، دينا، دينا فؤاد، ايهاب فهمي، ميرنا وليد، المخرج محمد عبد العزيز، المخرج عمرو محمود ياسين

وحصلت الفنانة دنيا عبد العزيز على إجازة من تصوير مسلسلها الجديد "ملف سرى"، مع الفنان هانى سلامة الذى ستخوض به السباق الرمضانى لعام 2022، والذى سيكون دور مميز لها ومفاجأة للمشاهدين، من أجل عقد قرانها.

مسلسل "ملف سرى" تأليف محمود حجاج، وإخراج حسن البلاسي وإنتاج ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز، ويشارك في بطولته إلى جانب هانى سلامة، عائشة بن أحمد، دنيا عبد العزيز، نضال الشافعى، محسن محيى الدين، أحمد سعيد عبد الغنى، إيهاب فهمى، شيرين، كارولين عزمى، علاء مرسى، صبا الرافعى، إيمان يوسف، وعدد آخر من الفنانين الشباب.

وحققت الفنانة دنيا عبد العزيز نجاحا على مستوى المسرح من خلال بطولتها لمسرحية "زقاق المدق" للمخرج عادل عبده، وشاركها عدد كبير من الفنانين، وجاء هذا النجاح لعدة أسباب أهمها أن المسرحية تعتمد اعتماد كليًا على الغناء والاستعراض الذى يحبه المصريون، ثانيًا أن المسرحية مأخوذة عن رواية الأديب الراحل نجيب محفوظ والتى أصبحت جميع رواياته بصمة فى عالم الفن المصرى، فكثيرًا من المصريين لم يقرأوا رواياته ولكنهم عرفوها من خلال السينما والتليفزيون.



زفاف دنيا عبد العزيز



زفاف دنيا عبد العزيز (1)



زفاف دنيا عبد العزيز (2)



زفاف دنيا عبد العزيز (3)



زفاف دنيا عبد العزيز (4)



زفاف دنيا عبد العزيز (5)



زفاف دنيا عبد العزيز (6)



زفاف دنيا عبد العزيز (7)



زفاف دنيا عبد العزيز (8)



زفاف دنيا عبد العزيز (9)



زفاف دنيا عبد العزيز (10)



زفاف دنيا عبد العزيز (11)



زفاف دنيا عبد العزيز (12)



جانب من الزفاف (1)



جانب من الزفاف (2)



جانب من الزفاف (3)



جانب من الزفاف (4)



جانب من الزفاف (5)



جانب من الزفاف (6)



جانب من الزفاف (7)



جانب من الزفاف (8)