شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة شقيق الفنانة عايدة فهمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الفنانة عايدة فهمى، وفاة شقيقها محمد، حيث كتبت عبر حسابها على فيس بوك قائلة:" توفي الى رحمة الله تعالى اخويا محمد فهمي دعواتكم له بالرحمة والمغفرة".



عايدة فهمى

والفنانة عايدة فهمي تخرجت من المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1980، وتولت إدارة المسرح الكوميدي لفترة، كما أنها قدمت العديد من الأدوار الفنية المتنوعة، ما بين المسرح والسينما والدراما التليفزيونية، ومن أبرز أعمالها في السينما (الهروب، ديك البرابر، كتيبة الإعدام، ولو بعد حين)، ومن أهم مسلسلاتها (نحيب زاهي زركش، أرابيسك، فتى الأندلس، الوعد الحق، أبو العروسة ).

أما في المسرح فقدمت الكثير من الأعمال منها: (ع الرصيف، هي في حياة الرسول، روايح، خداع البصر، ديوان البقر، رصاصة في القلب، اخطف وإجري، كلام خواجات، مصيدة المجانين، جواز بالكمبيوتر، لعبة الحب"، وحصدت العام الماضي جائزة أفضل ممثلة دور أول نساء بالدورة الثالثة عشر من المهرجان القومي للمسرح المصري عن مسرحية "حريم النار" ومن أعمالها المسرحية الأخيرة مونودراما " فريدة " ومسرحية "سنووايت ".