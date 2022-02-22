شكرا لقرائتكم خبر عن المخرجة ميرفت كمون تقدم تجربة شادى عبدالسلام فى كتاب بالأقصر الأفريقي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "التاريخ والشعر في سينما شادي عبد السلام هو عنوان الكتاب الذي قامت بتأليفه المخرجة التونسية الدكتورة ميرفت كمون ، والتي تسلط الضوء من خلاله على شغفه بالحضارة المصرية القديمة، وعناصرها البارزة في أفلامه، فتجربة فيلم "المومياء" هى بحق تجربة فريدة فى السينما المصرية والعربية والعالمية، ولم يحدث أن اقترب فيلم مصرى من الحضارة الفرعونية مثلما فعل شادى.

كما تتحدث "كمون" فى كتابها عن تجربة شادى عبد السلام "الفلاح الفصيح" الذى قدمه عام 1970 المأخوذ عن إحدى البرديات الفرعونية القديمة والمعروفة باسم "شكوى الفلاح الفصيح"، وفاز بجائزة السيدالك في فينسيا لنفس العام، وقد استوحى المُخرج فيلمه من بردية قديمة بعنوان "شكوى الفلاح الفصيح"، ضمن الأدب الفرعوني للدولة الوسطى (2200 ق.م)، حيث تدور الحكاية حول فلاح مصري سُلِب منه حقّه، فعزم على مقابلة الحاكم ومواجهته بجرأة نادرة، ويضعنا الفيلم أمام خيارات المُخرج الصعبة في اشتغاله على الدواخل النفسيّة واستغوارها من خلال البناء المُتماسك للظّاهر الذي يُفشي كَوامِن الباطن.

"الأقصر للسينما الأفريقية" سيقام في الفترة من 4 إلى 10 مارس 2022، وتقيمه وتنظمه مؤسسة شباب الفنانين بدعم من وزارات السياحة والآثار والثقافة والشباب والرياضة والخارجية المصرية، وبالتعاون مع محافظة الأقصر ونقابة المهن السينمائي .