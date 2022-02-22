تسريب أول صورة تكشف ملامح واحدًا من توأم أحمد عز بوضوح.. أوسم من أبيه بمراحل – شاهد كيف يبدو!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 22 فبراير 2022 05:51 مساءً - تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي صورة مسربة جمعت الفنانة المصرية زينة بأحد توأمها من الفنان أحمد عز.

حيث ظهرت زينة في الصورة وهي جالسة بينما يجلس نجلها على ساقها، وبدا شديد السبه بوالده الفنان أحمد عـز، من حيث لون البشرة والمــلامح.

وتعد هذه الصورة هي أول صورة تظهر ملامح واحدًا من توأم زينـة وأحمد عـز، حيث كانت دائمًا ما تحرص الفنانة المصرية على عدم إظهار ملامحهما في الصور التي تنشرها لهما عبر حساباتها الشخصية.

صورة متداولة منسوبة لأحد أبناء زينة وأحمد عز

عدد من النشطاء شككوا في صحة هذه الصورة، حيث أنه كل فترة تظهر صورة منسوبة لتوأم زينة وأحمد عز، ويتضح أنها غير صحيحة في النهاية.

إلا أن عدد آخر من النشطاء أكدوا أن الطفل في الصورة هو بالفعل نجل زينة وأحمد عز، معتمدين على شدة الشبه بينه وبين والده الفنان.

الجدير بالذكر أنه حتى هذه اللحظة غير مؤكد إن كانت تلك الصورة حقيقةً لأحد توأم زينـة وعز، أم أنها لطفل آخر في نفس المرحلة العمرية ويحمل بعض الصفات الشكلية والملامح الأوروبية القريبة من الفنان أحمد عز.

صورة لواحد من توأم زينة وعز – نشرتها الاولى مؤخرًا عبر حسابها بإنستجرام

زينة تحرص على إخفاء توأمها عن الإعلام:

وتحرص الفنانة زينـة، بشكل دائم منذ ولادة طفليها التوأم عز الدين وزين الدين على إخفائهما عن الإعلام، وهو ما فعلته خلال لقاء تلفزيوني لها ببرنامج “ET بالعربي” أثناء إقامتها بأحد الفنادق بدبي، لقضاء عطلتها الصيفية، إذ رفضت بشدة ظهورهما.

وأبعدت زينـة خلال اللقاء أولادها عن الشاشة، ووضعت يدها على الكاميرا مجرد خروجهما من غرفتيهما، قائلة: “ما تطلعوش بره خالص”.

وبررت زينـة رغبتها في عدم ظهور ابنيها بأنهما ما زالا طفلين، وترغب أن يعيشوا طفولتهما حتى يقرروا أي اتجاه يرغبون فيه.

وعبرت زينـة عن تخوفها الشديد من ظهور أولادها قائلة: “بدأت أحط إيدي على قلبي بسبب التيك توك، مشيرة إلى أنها لا تود أن تظهرهم للمجال الفني، كون أن والديهما فنانين بالإضافة إلى المـشا كل التي حدثت مع والدهما الفنان أحمد عز: ”ده مش هيكون مفيد لهما”.

زينة تنتهي من “التاريخ السري لكوثر” بعد توقف ثلاث سنوات

من ناحية أخرى، انتهت الفنانة زينـة من تصوير فيلمها “التاريخ السري لكوثر” بعد توقف ثلاث سنوات، حيث بدء تصويره عام 2017، إلا أنه توقف أكثر من مرة، حتى توقف بشكل كامل على مدار العامين السابقين، رغم الانتهاء من 95% فى أحداثه وكان يتبقى يومين فقط، حتى تم تصويرهما حاليًا والانتهاء من العمل بالكامل تمهيدًا لعرضه خلال الفترة المقبلة.

فيلم “التاريخ السري لكوثر” بطولة ليلى علوى، محسن محيى الدين، أحمد حاتم، إيناس كامل، فراس سعيد، عبد الرحيم حسن، ومن تأليف وإخراج محمد أمين.

زينة في الموسم الرمضاني 2022

وعلى الصعيد الدرامي، استقرت زينـة على “مسلسل عشق أسود” لتخوض به سباق رمضان 2022 القادم، وهو من إخراج شيرين عادل ومن المقرر أن تبدأ المخرجة ترشيح الأبطال المشاركين فى العمل إلى جانب زينة خلال الأيام القليلة المقبلة تمهيدا لبدء التصوير قبل نهاية شهر يناير الجاري.

فيما المقرر أن تبدأ زينـة المسلسل بمجرد انتهائها من تصوير مسلسل “420 دقيقة” الذي يشارك في بطولته سماح أنور ومحمد شاهين ورشدي الشامي من تأليف محمد رجال وإخراج هاني عادل، وجارٍ حاليًا معاينة أماكن تصوير العمل للاستقرار على التفاصيل النهائية واختيار باقي أبطاله. والمقرر عرضه على إحدى المنصات الإلكترونية.

ويشار إلى أن آخر أعمال زينـة مسلسل “كله بالحب” الذي عرض عبر الشاشات في شهر رمضان 2021 الماضي وشارك فى بطولة العمل صابرين وأحمد السعدنى وهالة فاخر وريم البارودى إخراج عصام عبد الحميد.

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