الحكم على الفنان ” شادي خلف ” في قضية هتك عرض 7 فتيات

كتب امير فتحي في الثلاثاء 22 فبراير 2022 05:51 مساءً - قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة الفنان ” شادي خلف ” بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات على خلفية اتهامه بهتك عرض 7 فتيات . وتعود الواقعة إلى قيام بعض الفتيات بنشر منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تفيد بتعرضهن للاعتداء والتحرش من جانب شادي خلف . وذلك أثناء تلقيهن دورة وورشة عمل عن التمثيل التي يقوم بالتدريس فيها ونظمها بإحدى الاستديوهات الشهيرة . وكانت النيابة العامة قد وجهت إلى شادي خلف تهمة هتك عرض 7 فتيات والتحرش بهن ومحاولة اغتصابهن خلال ورشة العمل الخاصة بتدريبهن على التمثيل . وعلى الجانب الآخر كان قد نفى الفنان شادي خلف تلك الادعاءات أثناء تحقيقات النيابة قبل إحالته إلى محكمة الجنايات .

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