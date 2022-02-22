شاهد .. دنيا عبد العزيز تحتفل بعقد قرآنها بحضور نجوم الفن

كتب امير فتحي في الثلاثاء 22 فبراير 2022 05:51 مساءً - احتفلت الفنانة ” دنيا عبد العزيز ” اليوم الثلاثاء بعقد قرآنها على شخص من خارج الوسط الفني وهو المهندس ” مصطفى كامل ” في حفل بسيط جمع الأهل والأصدقاء المقربين .

وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الصور من حفل عقد قرآن دنيا عبد العزيز التي ظهرت بها برفقة عريسها وهي ترتدي فستانا باللون الأبيض .

وحرص عدد من نجوم الفن على حضور عقد القرآن وتهنئة دنيا عبد العزيز وجاء من بينهم كلا من الفنانين : دينا وميدو عادل وسيمون ورشوان توفيق ومحمد عز ومحمود حميدة ولقاء سويدان وحنان مطاوع .

بالإضافة إلى عماد رشاد وهبة محدي ودينا فؤاد وايهاب فهمي وخالد سليم وميرنا وليد ومحمد الشقنقيري ومصمم الأزياء هاني البحيري والمخرج أمير اليماني والمخرج محمد عبد العزيز .

كما تواجد أيضا ميرفت أمين إلهام شاهين ودنيا سمير غانم وعمرو عبد الجليل ومجدى كامل وزوجته مها أحمد وفردوس عبد الحميد وزوجها المخرج محمد فاضل والإعلامي محمد الغيطى وغيرهم .