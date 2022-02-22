الظهور التمثيلي الأول لشقيق هشام ماجد .. شاب موهوب ووسيم ويشبه أخيه كثيرًا – تعرّفوا عليه!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 22 فبراير 2022 05:51 مساءً - بدأت منصة “شاهد vip” عُرض الجزء الثالث من “مسلسل اللعبة” الذي شهد نجاحًا كبيرًا والذي يحمل عنوان “اللعب مع الكبار”. ويعود الجمهور لأجواء المنافسة الكوميدية بين “مازو” هشام ماجد وفريقه، و”وسيم” شيكو وفريقه.

وكانت المفاجأة في هذا الموسم مشاركة “محمود ماجد” شقيق الفنان هشام ماجد، ويظهر محمود خلال الاحداث في دور “عجمي” سائقه الخاص الذي يحبه كثيرًا، ومن كثر إعجابه به قام إجراء عمليات تجميل ليشبهه.

هشام ماجد وشقيقه محمود

تعتبر حلقات مسلسل “اللعبة” من الحلقات القصيرة وتصل مدتها إلى 36 دقيقة فقط، مع أحداث سريعة في كل حلقة.

عودة اللعبة وتخيلات وسيم

تبدأ الأحداث مع وجود “مازو” و”سيم” في السجن وتتواصل معهما “اللعبة” مجددًا عن طريق الهاتف، وتطلب منهما الاشتراك في المستوى الجديد، بشرط إذا قررا اللعب لن يستطيعا الخروج منها، وفي المقابل تخرجهما “اللعبة” من السجن والمتحدث معهما هذه المرة يدعى “الكبير”.

و”مازو” لا زال شخصًا استغلاليًا، أما “وسيم” أصبح لديه تهيؤات وخيالات تحدث معه خلال تواجده في السجن.

شيكو في مسلسل اللعبة 3

مع بداية التحدي الأول وخروج “مازو” و”وسيم” من السجن تبدأ رحلة البحث عن فريق كل منهما واكتشاف ماذا حدث معهم، والمفاجأة تغير حياة كل واحد، “شيماء” زوجة “مازو” أصبحت تعيش في فيلا، و”إسراء” أصبحت راقصة.

ويبدأ “مازو” و”وسيم” في رحلة البحث عنهم، يصدم “وسيم” فيما حدث مع أبنائه وزوجته، أما “مازو” يتنكر للوصول إلى أعضاء فريقه.

هشام ماجد وشقيقه محمود في أحد المشاهد

شخصيات جديدة

انضم في الجزء الثالث من مسلسل “اللعبة” نجوم جدد ومنهم محمود حافظ، أحد المساجين مشهور بـ “أبو الجمايل” الذي تعرف عليه “مازو” وأصبح مدينا له بسبب مساعداته له.

يُذكر أن مسلسل “اللعبة” من بطولة هشام ماجد، شيكو، مي كساب، ميرنا جميل، عارفة عبد الرسول، محمد ثروت، حسام داغر ومحمود حافظ، وعدد آخر من الفنانين، والمسلسل من إخراج معتز التوني.

هشام ماجد مع دينا الشربيني في «حامل اللقب»

من ناحية أخرى، يُعرض حاليًا للفنان هشام ماجد في دور العرض السينمائية “فيلم حامل اللقب” والذي أعرب عن سعادته لمشاركته فيه، مشيرًا إلى أنه ظل مدة طويلة تصل لأكثر من سنة حتى يتم التجهيز إلى هذا العمل حتى يخرج بصورة مبهرة إلى الجمهور.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية منى الشاذلي، مقدمة برنامج «معكم منى الشاذلي»، المذاع عبر فضائية «CBC»، مساء الخميس الماضي، أن الهدف الأساسي الذي عمل عليه فريق العمل حتى يتم إبرازه في الفيلم هو فكرة المشاركة بين الرجل والمرأة.

واستكمل، أنه تواصل مع اللاعب محمد فضل، حيث تجمعهما علاقة صداقة قوية وسأله على تفاصيل لعبة الكرة، وتفاصيل الملابس وغرفة اللبس، وكواليس المباريات، لافتًا إلى أنه قصة الفيلم ليست رجلًا تحول لسيدة لأن هذا بالفعل تم في فيلم «أولاد العم».

وأوضح، أنه على مدار الفيلم تم صناعة بطن بمراحل تكون الجنين، قائلًا: «لبست بطن، وتحولت للاعب كرة قدم، وتم مراجعة الفيلم عدة مرات، وإزالة أشياء كثيرة منه خلال مراجعته في فترة الحجر الصحي لكورونا».

وتدور أحداث فيلم «حامل اللقب» حول حياة يحيى لاعب كرة القدم وزوجته مسك التي تعمل طبيبة أمراض النساء، ويسعى الزوجين لسنين عديدة لإنجاب طفل، ولكنهما يفاجئا بعد حدوث الأمر بشيء غير طبيعي، ويتعرضا للكثير من المواقف الكوميدية.

فيلم «حامل اللقب» بطولة: هشام ماجد، دينا الشربيني، محمد سلام، أحمد فتحي، محمد كيلاني، محمد ثروت، دنيا ماهر، ليلى عز العرب وويزو، وظهور خاص للفنان عماد رشاد، وهو من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج هشام فتحي.

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