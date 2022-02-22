نبيلة عبيد تهنئ دنيا عبدالعزيز: "كان نفسي أكون معاكم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

هنأت النجمة نبيلة عبيد، الفنانة دنيا عبدالعزيز، التي تحتفل اليوم بزفافها على شاب من خارج الوسط الفني.

ونشرت "نبيلة" عبر حسابها الرسمي بموقع ‘نستجرام، صورة للعروسين وعلقت عليها: "ألف مبروك يا أحلى عروسة في الدنيا كلها، دنيا حبيبتي وعريسها الجميل مصطفى".

وتابعت: "ألف مبروك، وكان نفسي أكون معاكم بس أنا حاضرة فرحتك بقلبي وروحي، ألف مبروك حبيبتي".

وحضر حفل الزفاف اليوم عدد من نجوم الفن أبرزهم: مصمم الأزياء هاني البحيري، والفنانة سيمون، والفنان الكبير محمد رشوان توفيق، والنجم محمود حميدة، والإعلامية بوسي شلبي.

كما حضر حفل الزفاف الفنان محمد الشقنقيري، والفنان ياسر صادق، الفنان ميدو عادل، المؤلف مجدي صابر، الفنان محمد عز، والفنانة دينا فؤاد