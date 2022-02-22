بدأت في "عرض خاص" وكتب نهايتها "قمر 14".. رحلة ياسمين رئيس وهادي الباجوري قبل إعلان انفصالهما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

بعد زواج دام 11 عام، أعلنت الفنانة ياسمين رئيس اليوم الثلاثاء، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، انفصالها عن زوجها المخرج هادي الباجوري.

وكتبت ياسمين رئيس آية قرآنية: "بسم الله الرحمن الرحيم.. وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم.. صدق الله العظيم".

وتابعت ياسمين: "الحمد لله على كل شيء، عشرة طويلة ولكنها لم تدم".

عرض خاص

وشهدت قصة حب وزواج الفنانة ياسمين رئيس، والمخرج هادي الباجوي، العديد من المراحل، و قدمت أعمال فنية عديدة من إخراجه.

وبدأت قصة الحب، حسب تأكيد "ياسمين" خلال ظهورها في برنامج "معكم"، مع مشاركتها في بطولة أول مسلسل يتولى إخراجه الباجوري، وهو "عرض خاص"، الذي عرض عام 2010.

وقالت ياسمين: "من أول مرة رأيته قلت لنفسي سأكون زوجة لهذا الرجل"، وتابعت: "أنا أول مرة شوفته فيها حبيته، عشان عجبني، مع إن ما كانش فيه بينا حاجة، صارحته بهذا الحب بعد فترة طويلة جداً، قاربت الست سنوات، وقلت له، أنا عارفة اني هتجوزك".

واحد صحيح

وفي عام 2011، قدم المخرج هادي الباجوري، أول فيلم من إخراجه، وهو "واحد صحيح"، وشاركت أيضا في بطولته الفنانة ياسمين رئيس، وتم إعلان زواجهما في نفس العام.

هيبتا

عام 2016 شاركت الفنانة ياسمين رئيس، للمرة الثالثة مع المخرج هادي الباجوري، وقدمت مع الفنان ماجد الكدواني فيلم "هيبتا المحاضرة الأخيرة".

وخلال ظهورها مع الإعلامية منى الشاذلى، في برنامج "معكم"، عام 2016 تحدثت عن قصة حبها وزواجها، وقالت إنها مرت بمراحل الحب السبع، في فيلم "هيبتا"، وهي البداية واللقاء الأول، والعلاقة وإدراك الحب وحقيقة الأكاذيب المتعلقة بالحب، ثم قرار الارتباط، وبعد ذلك الحب الدائم.

وفي العام التالي تولى هادي الباجوري، إنتاج مسلسل "أنا شهيرة أنا الخائن"، الذي قامت ببطولته ياسمين رئيس، بمشاركة الفنان أحمد فهمي.

حبيبتي

وبعد غياب 4 سنوات، عادت الفنانة ياسمين رئيس للتعاون مع زوجها، ورحبت باقتراح الباجوري، بمشاركتها في كليب مهرجان "حبيبتي"، مع المطرب حسن شاكوش، ووصلت مشاهدات الكليب عبر موقع يوتيوب، إلى ما يزيد عن 150 مليون مشاهدة.

قمر 14

وشهد العام الحالي، عرض سادس عمل فني يجمع بين الثنائي، الباجوري وياسمين، إذ شاركت في بطولة فيلم "قمر 14"، الذي تولى إخراجه.

وخلال الفترة من 9 إلى 12 فبراير الجاري، شاركت الفنانة ياسمين رئيس مع الفنانة دينا الشربيني، في بطولة مسرحية " "أحفاد ريا وسكينة"، التي عرضت في موسم الرياض، وتولى هادي الباجوري، الإشراف الفني على العرض.