أول تعليق من دنيا عبدالعزيز بعد زفافها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

احتفلت الفنانة دنيا عبدالعزيز، اليوم، بزفافها على المهندس مصطفى كامل.

وعلقت "دنيا" عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، على زفافها اليوم قائلة: "22 فبراير 2022 يوم مميز في حياتي".

فيما انهالت التعليقات من نجوم الفن وعدد من متابعي وجمهور "دنيا" وعلقت الفنانة إيمي سالم: "ربنا يفرح قلبك ويسعد أيامك يارب"، وعلقت الفنانة التونسية فريال يوسف: "ألف مبروك"، فيما علق الكاتب عمرو محمود ياسين بوضع قلوب.

وحضر حفل الزفاف اليوم عدد من نجوم الفن أبرزهم: مصمم الأزياء هاني البحيري، والفنانة سيمون، والفنان الكبير محمد رشوان توفيق، والنجم محمود حميدة.

كما حضر حفل الزفاف الفنان محمد الشقنقيري، والفنان ياسر صادق، الفنان ميدو عادل، المؤلف مجدي صابر، الفنان محمد عز، والفنانة دينا فؤاد