بالصور.. دنيا عبدالعزيز تحتفل بزفافها بحضور نجوم الفن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

احتفلت الفنانة دنيا عبدالعزيز، اليوم الثلاثاء، بزفافها على المهندس مصطفى كامل، بعد قصة حب جمعتهما.

ونشرت الإعلامية بوسي شلبي عبر حسابها بموقع إنستجرام مقطع فيديو يظهر فيه العروسين، كما ظهر في الفيديو مصمم الأزياء هاني البحيري، والفنانة سيمون، والفنان الكبير محمد رشوان توفيق، والنجم محمود حميدة.

كما حضر حفل الزفاف الفنان محمد الشقنقيري، والفنان ياسر صادق، الفنان ميدو عادل، المؤلف مجدي صابر، الفنان محمد عز، والفنانة دينا فؤاد.

من ناحية أخرى تشارك دنيا عبدالعزيز في سباق دراما رمضان القادم بمسلسل "ملف سري"، وهو من بطولة: هاني سلامة، ماجد المصري، محسن محيي الدين، ميرهان حسين، عائشة بن أحمد، إدوارد، نضال الشافعي.