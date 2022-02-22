"سمبوزيوم المرأة والحياة" بالدورة السادسة من مهرجان أسوان لأفلام المرأة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

يقام علي هامش فعاليات الدورة السادسة من مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة "سمبوزيوم المرأة والحياة الدولي"، بمشاركة 20 فنان من عدة دول ومنها مصر والكويت والعراق وفلسطين وقطر.

ويهدف السمبوزيوم لإلقاء الضوء على المساحة المشتركة ما بين الفن التشكيلي والسينما من خلال المزج ما بين اللون والصورة بالإضافة إلى طبيعة المكان الذي يقام على أرضه مهرجان أسوان وهي المدينة التي جمعتنا بين التاريخ والحضارة والفن والطبيعة الساحرة

ويقام سمبوزيوم المرأة والحياة الدولي في أسوان بالتعاون مع مؤسسة أرض الفن، وقال حسن كريم مدير المؤسسة: "المؤسسة تهدف لإقامة المعارض وورش العمل والندوات الفنية والثقافية على مستوى دولي لتطوير الثقافة الفنية للفنان والسعي وراء التفرد بعقل فنان مبدع متميز بأسلوبه وتقنيته الخاصة، كما نوه بأهمية المهرجان لتبادل الأفكار والخبرات المجتمعية بين الفنانين وزيادة الإثراء الحضاري والثقافي والتاريخي لموقع أسوان وأهميتها في العالم

وأضافت د. صفاء دشتي مدير المؤسسة، ومنسق سمبوزيوم المرأة والحياة: "السمبوزيوم حدث مهم ومشوق لكل فنان تشكيلي يتفرد بالرسم لموضوع المرأة، ذلك الكيان المهم النابض للحياة في شتى المجالات والعنصر المعبر عن الأحاسيس والحنان والحب فهي الحبيبة والأم والأخت والابنة والصديقة، وتعتبر المشاركة بهذا النشاط التفاعلي المهم على المستوى العالمي بحضور كبار المبدعين بعالم الفنون البصرية في السينما والأفلام والفن التشكيلي والتصوير والمسرح والتصميم، والتعرف كذلك على مكانة أسوان التاريخية وموقعها الجغرافي وما تتميز به كمنطقة ترمز للحضارة الفرعونية وموسم تعامد الشمس مع الإله رمسيس في معبد أبو سمبل، مما تجعل الأنظار تجتمع على تسليط الضوء حول هذا الحدث العالمي في هذه الفترة السنوية المهمة تحديداً

واستكمل الحديث الإعلامية والعضو المؤسس في المهرجان نرمين عامر قائلة: "السموزيوم لقاء يجمع أشقاء عرب داخل ورشة عمل يتفاعل فيها فنانات وفنانين عرب تمنح فرصة جديدة لخلق نقاش من خلال اللوحة والمرأة والمدينة".