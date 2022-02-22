بعد توقفه لسنوات.. الأوبرا تعيد نشاط "نادي السينما" بعرض فيلم "أبو صدام"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

قررت دار الأوبرا المصرية، عودة نشاط "نادي السينما"، بعد توقفه لسنوات طويلة.

ويبدأ "نادي السينما" أولى فاعلياته، الأحد المقبل، بعرض فيلم "أبو صدام"، إخراج نادين خان، وسيناريو محمود عزت، وبطولة محمد ممدوح وسيد رجب وأحمد داش، وإنتاج أحمد فهمي.

وتبدأ الفاعلية، بعرض الفيلم، علي المسرح الصغير بدار الأوبرا، في الساعة السابعة مساء، يعقبها تنظيم الندوة في الساعة الثامنة والنصف.

"أبو صدام" هو الفيلم المصري الوحيد الذي شارك في المسابقة الرسمية لـ مهرجان القاهرة السينمائي، في دورته الأخيرة وحاز عنه محمد ممدوح جائزة أحسن ممثل

وعقب عرض الفيلم سوف يجرى تكريم الفنان محمد ممدوح، بإهدائه درع دار الأوبرا المصرية، وبعدها تُعقد ندوة سينمائية مع أسرة الفيلم، يديرها الناقد الكبير طارق الشناوي.