محمد سامي لـ أحمد زاهر: "أجمل ممثل اشتغلت معاه"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

حرص المخرج محمد سامي، على تهنئة صديقه الفنان أحمد زاهر، على مسلسله الجديد "سوشيال" والذي يبدأ عرضه يوم السبت المقبل على شاشة الحياة.

وكتب "سامي" عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام: "مبروك أخويا النجم أحمد زاهر، أجمد ممثل اشتغلت معاه، إن شاء الله يكون نجاح جديد زي كل نجاحاتك يا زيزو، ومبروك صديقي المخرج الجامد رؤوف عبدالعزيز".

فيما رد الفنان أحمد زاهر قائلا: "الله يبارك فيك يا أخويا الغالي وصاحبي الجدع الراجل الفنان أوي، أهم وأجمد مخرج في الوطن العربي، شهادتك ليا غالية أوي عليا وإنت عارف، ويارب يجمعنا عمل تاني نستمتع بيه ونمتع الناس، بحبك يا صاحبي".

مسلسل "سوشيال" بطولة: أحمد زاهر، عبدالعزيز مخيون، عابد عناني، ميرنا نور الدين، جيهان خليل، إسلام حافظ، فرح الزاهد، وآخرون.