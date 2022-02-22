حلمي عبد الباقي لمصراوي: لم أتنازل عن بلاغي ضد حمو بيكا لهذا السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

هل تراجع الفنان حلمي عبد الباقي،عن البلاغ الذي تقدم به للنائب العام ضد مطرب المهرجانات حمو بيكا؟، و إلى أين وصل الموقف عقب تأكيد "بيكا" في برامج تلفزيونية، إن "عبد الباقي" لاعلاقة له بالإتهامات التي وجهها لبعض أعضاء مجلس نقابة المهن الموسيقية .

الفنان حلمي عبد الباقي في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، قال: "لم أتراجع عن البلاغ، وننتظر موعد بداية التحقيق، مازلت مصرعلى موقفي، حتى ظهور الحقائق كاملة، ولا علاقة بما ذكره بيكا عن شخصي في البرامج بالبلاغ".

وتابع: "لم أكن أنتظر شهادة براءة ذمة لشخصي، وهدفي كشف الحقائق، والتعامل رسميا في ضوء مستندات، إذا كانت لديه بالفعل، عليه الكشف عنها، ونحن نسانده".

مطرب المهرجانات حمو بيكا، في مداخلة هاتفية مع برنامج "كلام الناس" ، تحدث عن الفنان حلمي عبد الباقي، قائلا:" "أستاذ حلمي على دماغي ومفيش معاه أي مشكلة، أنا لما حددت ماحددتش المجلس كله، أنا قلت ناس من المجلس والرد بتاعي قريب".

الفنان حلمى عبد الباقي، تقدم الأربعاء الماضي، ببلاغ للنائب العام ضد مطرب المهرجانات حمو بيكا، عن طريق المستشار القانونى للنقابة ياسر قنطوش، وطالب فيه بالتحقيق مع حمو بيكا، عقب إتهامه في بعض البرامج التليفزيونية، أحد أعضاء مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية، بالرشوة وقبول أوراق مزورة ومخالفة القانون ، كما زعم أنه كان يقوم بدفع مبلغ 15 ألف جنيه لأحد أعضاء مجلس الإدارة نظير استخراج التصاريح لحفلاته.

هل تراجع الفنان حلمي عبد الباقي،عن البلاغ الذي تقدم به للنائب العام ضد مطرب المهرجانات حمو بيكا؟، و إلى أين وصل الموقف عقب تأكيد "بيكا" في برامج تلفزيونية، إن "عبد الباقي" لاعلاقة له بالإتهامات التي وزجهها لبعض أعضاء مجلس نقابة المهن الموسيقية .

الفنان حلمي عبد الباقي في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، قال :" لم أتراجع عن البلاغ، وننتظر موعد بداية التحقيق، مازلت مصرعلى موقفي، حتى ظهور الحقائق كاملة، ولا علاقة بما ذكره بيكا عن شخصي في البرامج بالبلاغ".

وتابع:"لم اكن انتظر شهادة براءة ذمة لشخصي، وهدفي كشف الحقائق، والتعامل رسميا في ضوء مستندات، إذا كانت لديه بالفعل، عليه الكشف عنها، ونحن نسانده".

مطرب المهرجانات حمو بيكا، في مداخلة هاتفية مع برنامج "كلام الناس" ، تحدث عن الفنان حلمي عبد الباقي، قائلا:" "أستاذ حلمي على دماغي ومفيش معاه أي مشكلة".

وتابع "أنا لما حددت ماحددتش المجلس كله، أنا قلت ناس من المجلس والرد بتاعي قريب".

الفنان حلمى عبد الباقي، تقدم الأربعاء الماضي، ببلاغ للنائب العام ضد مطرب المهرجانات حمو بيكا، عن طريق المستشار القانونى للنقابة ياسر قنطوش، وطالب فيه بالتحقيق مع حمو بيكا، عقب إتهامه في بعض البرامج التليفزيونية، أحد أعضاء مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية، بالرشوة وقبول أوراق مزورة ومخالفة القانون ، كما زعم أنه كان يقوم بدفع مبلغ 15 ألف جنيه لأحد أعضاء مجلس الإدارة نظير استخراج التصاريح لحفلاته.