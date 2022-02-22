حالة نادرة.. استخراج 3 ذبابات حية من عين امراة أمريكية

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 22 فبراير 2022 04:13 مساءً - منذ ساعتين

بعد أن تشخيص حالتها الغريبة ووجود أشياء حية تتحرك تحتت الجلد، أجرى مستشفى في دلهي الهندية جراحة نادرة، أخرج خلالها 3 ذبابات حية من عين امراة أمريكية زارت غابات الأمازون مؤخرا.

وقال موقع onlymyhealth “تم تشخيص امرأة أمريكية وعلاجها من حالة نادرة من النغف في أحد مستشفيات دلهي”.

وقالت المستشفى إن المرأة كانت تعاني نوعا من عدوى الأنسجة في عينها، وخضعت لعملية جراحية ناجحة في مستشفى فورتيس.

بشكل مثير للصدمة، خلال العملية، تمت إزالة ثلاث ذبابات حية بحجم 2 سم تقريبا من المرأة البالغة 32 عاما.

وكانت المرأة قد استشارت أطباء في الولايات المتحدة، لكن لم يكن بالإمكان إزالة النغف وقاموا بإعطائها بعض أدوية تخفيف الأعراض.

وعانت المرأة من أعراض مثل تورم في الجفن العلوي الأيمن مع احمرار وألم. كما اشتكت من إحساسها بشيء يتحرك داخل جفونها من حين لآخر منذ الأسابيع الأربعة أو الستة الماضية، حسبما أفاد مستشفى فورتيس.

وقال الدكتور محمد نديم، استشاري ورئيس قسم الطوارئ بالمستشفى: “إنها حالة نادرة جدًا من النغف، لذلك يجب تقييم هذه الحالات بالتفصيل بشكل عاجل”. وأضاف: “المواطنة الأمريكية مسافرة ولديها تاريخ في زيارة غابات الأمازون منذ شهرين. تم تشخيص حالة الاشتباه في وجود جسم غريب من تاريخ سفرها وملاحظة الحركات داخل جلدها”.

ما هو داء النغف؟

النغف هو نوع من عدوى يرقات الذباب في الأنسجة البشرية. يمكن أن تصيبك هذه العدوى في الغالب في المناطق الاستوائية وشبه الاستوائية.

في النغف، هناك شعور دائم بالحكة وإحساس بالحركة وألم حاد ووخز. في البداية، يعاني الناس من نتوء صغير وأحمر قد يشبه بثرة لدغة الحشرات الشائعة، لكن في وقت لاحق، يتضخم النتوء ويمكن رؤية فتحة صغيرة في المنتصف.

السبب الرئيسي للإصابة بالنغف عند الإنسان هو الإصابة بالعدوى من اليرقات أو وضع الذباب البيض حول جرح مفتوح أو قرحة أو من خلال الأنف أو الأذنين.