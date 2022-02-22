مصر تعاقب فنانًا سخر من الرسول والمسيح

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 22 فبراير 2022 04:13 مساءً - منذ ساعتين

أيدت المحكمة الإدارية العليا في مصر، الثلاثاء، بتأييد فصل فنان سخر من إسراء النبي محمد (صلى الله عليه وسلم) والسيد المسيح عليه السلام.

وقالت المحكمة في قرارها إن تؤيد فصل (ش.م.م)، وهو فنان في بالبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية التابع لوزارة الثقافة المصرية من الخدمة.

وأضافت أنه ثبت أن الفنان المعني سخر من إسراء النبي محمد، وازدرى الدين الإسلامي، كما أساء لزوجات النبي في مسرحية من تأليفه وأساء لنبى الله عيسى وأمه البتول مريم بنت عمران ونشرها على صفحته بموقع “فيسبوك”.

واعتبرت المحكمة الإدارية المصرية أن الفصل من المهنة جزاء عادل “ليكون عبرة لمن تسول له نفسُه إرتكاب ازدراء الأديان أيا كان موقعه”.

وأضافت: “إن من يزدري الدين ليس له الاحتماء بحرية الاعتقاد أو حرية التعبير تحت ستار مضلل من الدين لإثارة الفتنة”.

وكان الفنان المعني نشر عام 2017 مسرحية من تأليفه على صفحته بموقع “فيسبوك” تضمنت ألفاظا وعبارات اعتبرت المحكمة أنها تنطوي على ازدراء الإسلام، إلى جانب السخرية من إسراء النبي والحث على الفتنة الطائفية والإساءة لزوجات النبي.

ومن جانبه، برر الفنان ما يقوم به قائلًا إن الدستور كفل حق التعبير وحرية إبداء الرأى وحرية الإبداع.