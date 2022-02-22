رفضت عرضَه “العاطفي” فتسلّل الى منزلها وأحرق وجهَها! (فيديو)

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 22 فبراير 2022 04:13 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 22 - فبراير - 2022 1:37 مساءً

أقدم رجل تركي على رش صديقته بالأسيد اثناء نومها ما ادى الى فقدانها نظرها واصابتها بحروق مروّعة لأنها رفضت عرضا رومنسيا قدمه لها.

اذ تعدى “محمد يلديز” البالغ من العمر 30 سنة بالأسيد الحارق على صديقته “ياسمين اوزنسيليبي” البالغة من العمر 42 سنة اثناء نومها في منزلها في مدينة اسطنبول، ما تركها تصارع الموت في العناية المركّزة في احد المستشفيات.

وقد استمعت محكمة تركية امس ان “يلدز” قد خطط مسبقا بعدما أقفل صمامات المياه في منزل الضحية، وأفرغ كل الأشياء التي تحتوي مياه حتى لا تتمكن صديقته من غسل المواد الحارقة عن وجهها.

ودخل المنزل مستعملا مفتاحا كانت قد أعطته له صديقته، وسكب عليها سوائل مشتعلة مختلفة وهي نائمة حوالي الساعة الثالثة صباحا.

وكان الثنائي صديقين مقربين قبل الاعتداء، الا ان الأمور ساءت بعدما رفضت المرأة عرض صديقها لتطوير صداقتهما الى علاقة عاطفية.

كذلك، قال محامو الضحية ان الأطباء وصفوا حروق وكيلته بأنها من أسوأ ما رأوا.

وقدطلب من المحكمة ان تصدر حكما بحق المذنب يقضي بسجنه بين 13 و 20 سنة على خلفية محاولة قتل مع سابق تصوّر وتصميم.

ونفذ “يلدز” اعتداءه بعدما غضب لأن صديقته قالت له انها لا تريد ان تدخل في علاقة حب معه. وافادت المحكمة بأنه قرر ان ينتقم من خلال سكب مواد قابلة للاشتعال على وجه صديقته تاركا اياها تصرخ من الوجع.

غير انها تمكنت، على الرغم من الحروق في وجهها، ان تخرج من المنزل وتطلب مساعدة جيرانها الذين نقلوها الى المستشفى. وافادت تقارير بأن المعتدي كان يخطط للهرب من اسطنبول للعيش في مدينة أخرى قبل ان تعتقله الشرطة.