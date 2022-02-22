شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد أول صورة من عقد قران الفنانة دنيا عبد العزيز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت الفنانة دنيا عبد العزيز، اليوم الثلاثاء، بعقد قرانها على مهندس معمارى، في حفل بسيط جمع عائلتها وأصدقائها واستعدت دنيا، لعقد القران، من خلال نشر صورة بتاريخ اليوم عبر حسابها على إنستجرام، وكتبت قائلة:" 22/2/2022 تاريخ مميز في حياتي".

وتشارك الفنانة دنيا عبد العزيز، في موسم رمضان لعام 2022 بمسلسل "ملف سرى" مع النجم هانى سلامة . مسلسل "ملف سرى" تأليف محمود حجاج، وإخراج حسن البلاسي، ويشارك في بطولته إلى جانب هانى سلامة، عائشة بن أحمد، دنيا عبد العزيز، نضال الشافعى، محسن محيى الدين، أحمد سعيد عبد الغنى، إيهاب فهمى، شيرين، كارولين عزمى، علاء مرسى، صبا الرافعى، إيمان يوسف، وعدد آخر من الفنانين الشباب.

كما استطاعت مسرحية "زقاق المدق" للفنانة دنيا عبد العزيز، أن تستقطب عشاق المسرح ومحبى روايات نجيب محفوظ إلى مشاهدتها، وذلك لعدة أسباب أهمها أن المسرحية تعتمد اعتماد كليًا على الغناء والاستعراض الذى يحبه المصريون، ثانيًا أن المسرحية مأخوذة عن رواية الأديب الراحل نجيب محفوظ والتى أصبحت جميع رواياته بصمة فى عالم الفن المصرى.