شكرا لقرائتكم خبر عن ياسمين والباجورى محطات قبل الطلاق..اكتشفها وأثار الجدل حولها بتصريحات جريئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر اسم النجمة ياسمين رئيس، قوائم البحث على منصات التواصل الاجتماعى، بعد انفصالها عن زوجها المخرج هادى الباجورى، حيث أعلنت الخبر مستعينة بآية من سورة البقرة، وغردت ياسمين، عبر حسابها على تويتر، مستشهدة بآية قرانية، تقول:" ﷽ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ" صدق الله العظيم الحمد لله على كل شىء، عشرة طويلة ولكنها لم تدم".

ياسمين رئيس وهادى الباجورى

بالفعل كانت العشرة طويلة بين ياسمين رئيس وهادي الباجوري، ليست كزوجين فقط، بل أن الباجوري يعتبر مكتشفها فنيًا، حيث ظهرت ياسمين رئيس، بشكل واضح لأول مرة علي الشاشة من خلال مسلسل "عرض خاص"، الذي قدم للساحة الفنية وقتها وجوه جديدة، هم ياسمين رئيس، ودينا الشربيني، وكريم فهمي، واللذين أصبحوا حاليًا أحد أشهر النجوم في الوسط الفني، والمسلسل كان من إخراج هادي الباجوري.

ظلت المحطات تتوالى بين ياسمين رئيس وهادي الباجورى، ما بين المحطات الفنية والحياتية، إلى أن أثار الباجورى، الجدل مؤخرا حول ياسمين رئيس، بعد تصريحاته الجريئة، حيث قال هادي الباجورى، إنه "ليس لديه أى مانع فى أن تقدم زوجته مشاهد رومانسية فى أى عمل فنى تقدمه ولا مانع من القبلات المتبادلة ما دام فى إطار العمل الدرامى"، مضيفًا أنه "ليس لديه أى مانع فى أن يقال عنه زوج الممثلة"، وهي التصريحات التي قوبلت بشكل واسع من الجدل ما بين معارض ومؤيد.

تصريحات الباجورى الأخيرة عن عدم رفضه تقديم زوجته مشاهد رومانسية، تم ربطها بخبر الطلاق، فى حين تداول البعض أنباء عن وقوع الطلاق قبل التصريحات التى خرج بها الباجورى وأثارت جدلا كبيرا.

وعن تعاون الثنائى فنيا، شاركت ياسمين أيضا في عدد من أهم اعمال اباجوري، مثل فيلم "هيبتا"، وفيلم "واحد صحيح" وكليب "حببتي"، وقدمته ياسمين برفقة المطرب حسن شاكوش كأول تجربة غنائية لها، وآخر الأعمال التي أشرف عليها هادي الباجوري لياسمين رئيس، هي مسرحية "احفاد ريا وسكينة" التي تقوم ياسمين ببطولتها برفقة النجمة دينا الشربيني، وتعرض ضمن فعاليات موسم الرياض.