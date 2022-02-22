شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى ميلاد نادية عزت.. تعرف على اسمها الحقيقى والدور الذى ندمت على تقديمه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل، اليوم الثلاثاء، ذكرى ميلاد الفنانة نادية عزت، حيث إنها من مواليد 22 فبراير عام 1938، اسمها الحقيقى بثينة إبراهيم حجازى حصلت على بكالوريوس الفنون الجميلة.

بدأت مسيرتها السينمائية عام 1959 من خلال تقديمها دور "فتحية" فى فيلم "أحلام البنات"، وبعد ذلك قدمت أدوارا صغيرة منها فيلم "المراهقات" و"بقايا عذراء" و"المجانين فى نعيم".

ثم قدمت دور "فهيمة" فى فيلم "معبودة الجماهير" عام 1967، وأصبح الدور علامة فارقة فى مسيرتها الفنية، حيث لعبت شخصية الفلاحة التى تدعى أنها زوجة إبراهيم "عبد الحليم حافظ" وتحاول أن تفرق بينه وبين حبيبته سهير "شادية"، ثم توالت أعمالها الفنية منها فيلم "إنذار بالطاعة" و"التلميذة والأستاذ" و"انتبهوا أيها الأزواج" و"لا يا من كنت حبيبى" و"جبروت امرأة"، إضافة إلى بعض المسلسلات منها "يوميات ونيس" و"عائلة الأستاذ شلش" و"المال والبنون، وآخر أعمالها الفنية المسلسل الإذاعى "قصة حبى" والجزء السابع من مسلسل "ونيس وأيامه".

وقالت الراحلة نادية عزت فى لقاء نادر لها عن مشاركتها فى فيلم "معبودة الجماهير، إنها ندمت على هذا الدور، بسبب كره الناس لهذه الشخصية، لكن أصبح هذا الفيلم علامة مهمة فى حياتها السينمائية، خاصة أنه ما زال يعد واحدا من أهم كلاسيكيات السينما المصرية.