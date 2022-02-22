شكرا لقرائتكم خبر عن بريتني سبيرز تستعد لكتابة مذكراتها مقابل 15 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افاد تقرير جديد أن النجمة العالمية بريتني سبيرز ستنشر مذكراتها في هيئة كتاب كجزء من صفقة قيل إنها وصلت إلى 15 مليون دولار، وذكر موقع Page Six نقلاً عن مصادر مطلعة أن المذكرات ستتناول حياتها المهنية وحياتها الشخصية وعائلتها، في حين حاولت صحيفة The Independent الاتصال بـ سيمون أند شوستر مدير اعمال بريتني للحصول على مزيد من المعلومات، لكنه لم يرد.

يأتي التقرير بعد ثلاثة أشهر من إنهاء القضية بربيني وانهاء فترة الوصاية من قبل والدها التي كانت تنظم في السابق حياة سبيرز وشئونها المالية لما يقرب من 14 عامًا.

وكان قد قدم محامي بريتني سبيرز أوراقا جديدة أمام المحكمة تثبت حصول والدها جيمي على أكثر من 36 مليون دولار من أرباح ممتلكاتها طوال فترة وصايته عليها، استخدمها لتمويل برنامج تلفزيون الواقع الخاص .

حسبما نشر موقع variety تم تقديم هذه الأوراق ردا على الطلب الذي قدمه جيمي سبيرز إلى المحكمة يطالب فيه بأن تستمر ابنته في دفع أتعابه القانونية في خطوة وصفها محاميها بأنها مكروهة، في الوقت الذي يؤكد فيه الفريق القانوني للنجمة بريتني سبيرز أن والدها دفع لنفسه ما لا يقل عن 6 ملايين دولار من ممتلكات ابنته.

تشمل المستندات المقدمة للمحكمة تفاصيل اختلاس والد بريتني سبيرز الأموال لمدة 13 عاما أثناء وصايته عليها، كان آخرها 192 ألف دولار في عام 2020.

وأقدمت بريتني سبيرز، على خطوة إلغاء متابعة حساب أختها الصغرى جيمي لين سبيرز، على إنستجرام، بعد أن كشفت بريتني مرارًا وتكرارًا أنها تعرضت للأذى والاستغلال من أفراد عائلتها، وأنهم كانوا السبب الرئيسي في معاناتها طوال تلك السنوات، ولا يعني ذلك أن بريتني تتابع العديد من الأشخاص، حيث إنها لم تغير قائمة متابعتها باستثناء إزالة أختها منها، ولا تزال تتابع 46 شخصًا، منهم خطيبها سام أصغري، وسيلينا جوميز، ومايلي سايروس، وباريس هيلتون، وليدي جاجا، وهم من دعموها في قضية الوصاية، وذلك وفقًا لما نشره موقع "us weekly".