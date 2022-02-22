شكرا لقرائتكم خبر عن قصة ياسمين رئيس وهادى الباجورى.. حب من أول نظرة وزواج 11 سنة ينتهى بالطلاق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قصة حب عاشتها النجمة ياسمين رئيس، وزوجها المخرج هادى الباجوري، حيث وقعا في الحب من النظرة الأولى خلال تصوير مسلسل "عرض خاص"وكان اللقاء الأول، ثم تزوجوا ودام الزواج أكثر من 11سنة ولكن اليوم فاجأت ياسمين الجميع وأعلنت انفصالها عن زوجها المخرج هادى الباجورى.

وخلال مقابلة تليفزيونية مع الإعلامية منى الشاذلى، في برنامج "معكم"، عام 2016 تحدثت عن قصة حبها وزواجها، وقالت إنها مرت بمراحل الحب السبع، في فيلم "هيبتا"، وهي البداية واللقاء الأول، والعلاقة وإدراك الحب وحقيقة الأكاذيب المتعلقة بالحب، ثم قرار الارتباط، وبعد ذلك الحب الدائم

وقالت ياسمين : "من أول مرة رأيته قلت لنفسي سأكون زوجة لهذا الرجل أنا أول مرة شوفته فيها حبيته، عشان عجبني، مع إن ما كانش فيه بينا حاجة، صارحته بهذا الحب بعد فترة طويلة جداً، قاربت الست سنوات، وقلت له، أنا عارفة اني هتجوزك".

ياسمين رئيس





واحتلت الفنانة ياسمين رئيس، قائمة الأكثر بحثًا على موقع جوجل، منذ أيام، بالتزامن مع عرض مسرحيتها أحفاد "ريا وسكينة"، والتى قدمتها ضمن فعاليات موسم الرياض، وحصدت العروض على جمهور كامل العدد مع تصفيق حار عقب انتهاء المسرحية.

وعن مسرحية "أحفاد ريا وسكينة"، قالت ياسمين رئيس: استمتعت بالتمثيل أمام الجمهور وجهًا لوجه، وأسعدني طلباتهم بمد عروض المسرحية لأيام أخرى، تلك ردود الأفعال الفورية التي حصدتها المسرحية هى مكافأتى عن كل المجهود والتدريبات التى بذلها كل فريق المسرحية لتقديم عرض راقى يُسعد الجمهور.

وتقدم ياسمين رئيس في مسرحية أحفاد ريّا وسكينة شخصية بوسى شوكت لاظلو التي تنتقل من حياة الدلع والعربيات والرفاهية والتسوّق، إلى درب حارة المهابيل حيث تصطدم بحياة شعبية لم تعشها من قبل.

ويشاركها في بطولة المسرحية النجمة دينا الشربيني وبيومي فؤاد ومحمد أوس أوس، وهي من تأليف أحمد شاكر ومصطفى حسني، إنتاج أحمد خالد موسى وريمون رمسيس، إشراف فني هادي الباجوري، ومن إخراج سامح بسيوني.