بعد تعرضها للهجوم بسبب تصريحات زوجها.. ياسمين رئيس تُعلن طلاقها من المخرج “هادي الباجوري” وهذا ما قالته في أول تصريح لها

كتب امير فتحي في الثلاثاء 22 فبراير 2022 02:58 مساءً - بشكل مفاجئ، أعلنت النجمة ياسمين رئيس، انفصالها عن زوجها المخرج هادي الباجوري، مشيرة إلى أنه كان هناك عشرة طويلة بينهما، ولكنها لم تدم.

وإستعانت “ياسمين” بسورة البقرة وغرّدت، عبر حسابها على «تويتر»، مستشهدة بآية قرانية تقول:” ﷽ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ” صدق الله العظيم؛ الحمد لله على كل شىء، عشرة طويلة ولكنها لم تدم”.

هادي الباجوري يثير الجدل بتصريحاته عن زوجته ياسمين رئيس

وكان المخرج المصري هادي الباجـوري قد أثار الجدل حول زوجته -السابقة- ياسمين رئيـس بسبب تصريحاته خلال استضافته في “برنامج كلام الناس” عبر قناة (إم بي سي) مصـر، حيث تحدث عن علاقته بها وموقفه من المشاهد الجريئة والسينما النظيفة.

وقال الباجوري: “معنديش مشكلة مراتي تتباس وتقدم مشاهد رومانسية لأني مش منافق ومعنديش عقد نفسية، وبفرح لما الناس تقولي جوز الممثلة، وفخور بنجاح زوجتي ياسمين رئيس، الممثلة اللي مش مستعدة للهجوم عليها متشتغلش، كلام الناس لا يشغلني في شغلي ولا حياتي”.

ولم يصدر أي تعليق وقتها من “رئيس” على هذه التصريحات، بينما كانت تنشر عبر حسابها الرسمي على «إنستجرام» مقاطع فيديو من يوميات زيارتها الأخيرة إلى العاصمة السعودية ومشاركتها في مسرحية أحفاد “ريا وسكينة” بموسم الرياض، كما كشفت مؤخرًا عن أدائها لمناسك العمرة، من خلال صورةٍ نشرتها عبر حسابها الرسمي على «تويتـر».

ياسمين رئيس في مسرحية “أحفاد ريا وسكينة”

واحتلت الفنانة ياسمين رئيـس، قائمة الأكثر بحثًا على موقع جوجل، منذ أيام، بالتزامن مع عرض مسرحيتها “أحفاد ريا وسكينة“، والتى قدمتها ضمن فعاليات موسم الريـاض، وحصدت العروض على جمهور كامل العدد مع تصفيق حار عقب انتهاء المسرحية.

وعن مسرحية “أحفاد “ريا وسكينة”، قالت ياسمين رئيـس: استمتعت بالتمثيل أمام الجمهور وجهًا لوجه، وأسعدني طلباتهم بمد عروض المسرحية لأيام أخرى، تلك ردود الأفعال الفورية التي حصدتها المسرحية هى مكافأتى عن كل المجهود والتدريبات التى بذلها كل فريق المسرحية لتقديم عرض راقى يُسعد الجمهور.

وتقدم ياسمين رئيـس في مسرحية أحفاد ريّا وسكينة شخصية بوسي شوكت لاظلو التي تنتقل من حياة الدلع والعربيات والرفاهية والتسوّق، إلى درب حارة المهابيل حيث تصطدم بحياة شعبية لم تعشها من قبل.

ويشاركها في بطولة المسرحية النجمة دينا الشربيني وبيومي فؤاد ومحمد أوس أوس، وهي من تأليف أحمد شاكر ومصطفى حسني، إنتاج أحمد خالد موسى وريمون رمسيس، إشراف فني هادي الباجـوري، ومن إخراج سامح بسيوني.

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