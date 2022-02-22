شكرا لقرائتكم خبر عن جيرارد بتلر يتمايل على الأغانى المصرية ويستمتع بزيارة الأهرامات "فيديو وصور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتشرت خلال الساعات الماضية صور للنجم العالمى جيرارد بتلر، عبر صفحات معجبيه على منصات التواصل الاجتماعى، خلال زيارته لمحافظتى القاهرة والأقصر، ضمن رحلته للاستمتاع بدفء الشتاء والطقس المميز فى القاهرة والأقصر برفقة أسرته، حيث ظهر النجم في الصور وهو يستقل مركب نيلي فى نيل الأقصر، كما استمتع بزيارة أحد مصانع التحف الفرعونية المقلدة والألباستر فى البر الغربى.



جيرارد بتلر في احدي الفنادق المصرية



جيرارد بتلر في جولة حول الاهرامات

كما ظهر جيرارد بتلر، فى إحدى الصور بمنطقة الأهرامات، حيث التقط الصور وخلفه المنظر الرائع لرمال الصحراء، وظهر فى أحد الفيديوهات وهو يستمتع وسط مجموعة من الرجال يعزفون ويغنون بالجلباب الصعيدى في مدينة الأقصر، وكان بتلر ورفاقه يتمايلون على أنغام الأغانى المصرية، ومن بينها أغنية "الأقصر بلدنا بلد سواح".



جيرارد بتلر في مصر



جيرارد بتلر وسط الاثار المصرية

يأتى هذا فيما يلعب النجم العالمي جيرارد بتلر دور عميل سرى فى فيلم الإثارة "قندهار" وهو الفيلم الذى كتب السيناريو الخاص به ضابط المخابرات العسكرية السابق ميتشيل لافورتون، بناءً على تجاربه فى وكالة الاستخبارات الدفاعية فى أفغانستان.وانتهي بتلر من تصويره في منطقة العلا بالسعودية، الفيلم شارك فى سوق مهرجان كان السينمائى ويتولى إخراجه ريك رومان مخرج فيلم جيرارد الأخير Angel Has Fallen.

شارك جيرارد فى بطولة "Angel Has Fallen" عدد من النجوم أبرزهم مورجان فريمان وبيبيه بيرابو وجادا بينكت سميث و سابير ازولاى، والفيلم من إخراج ريك رومان والذى شارك فى التأليف جنبا إلى جنب مع روبرت مارك كامين، مات كوك، كريتون روتنبرجر، كاترين بنديكت، كريتون روتنبرجر.



جيرارد بتلر وعائلته وسط المعجبين



جيرارد بتلر يستمتع بركوب الجمال في الاهرامات



جيرارد بتلر وسط اثار الاقصر واسوان