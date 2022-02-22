شكرا لقرائتكم خبر عن التونسية غالية بن علي عضو لجنة تحكيم بمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الفنانة والمطربة التونسية غالية بن علي تشارك لأول مرة في عضوية تحكيم مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية في مسابقة الفيلم الروائي القصير ضمن لجنة تضم كل من : المخرج خالد الحجر من مصر، المخرجة فاتوماتو كوليبالى من مالى، والناقد أحمد شوقى، والمخرج داود ولد السيد من المغرب.

غالية بن على فنانة تونسية لقبت بسفيرة الغناء العربى، تعيش في بلجيكا ولها العديد من الأغاني الخاصة بها وأغان أخرى من زمن الفن الجميل لكوكب الشرق أم كلثوم وآخرون والتي تغنيها بأسلوبها المميز وصوتها القوى والعذب ، ولعبت غالية دور مريم في فيلم "موسم الذكور" للمنتجة والمخرجة التونسية مفيدة التلاتلي عام 1999 ، كما لعبت في عام 2001 دور راقصة في فيلم "سوينغ" للمخرج توني جاتليف، وفي عام 2018 لعبت دورًا محوريا في فيلم (فتوى) للمخرج محمود بن محمود، وحازت عليه جائزة أفضل ممثلة في مهرجان Black Screens في الكاميرون.

"الأقصر للسينما الأفريقية" سيقام في الفترة من 4 إلى 10 مارس 2022، وتقيمه وتنظمه مؤسسة شباب الفنانين بدعم من وزارات السياحة والآثار والثقافة والشباب والرياضة والخارجية المصرية، وبالتعاون مع محافظة الأقصر ونقابة المهن السينمائي .



فيلم فتوي