شكرا لقرائتكم خبر عن هالي بيري تظهر لأول مرة بصحبة ابنها من زوجها السابق أوليفييه مارتينيز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت عدسات المصورين الممثلة العالمية هالي بيري الحائزة على جائزة الأوسكار وهي بصحبة ابنها ماسيو روبرت مارتينيز في ماليبو يوم السبت الماضى، ويعد الأخير نجلها من زوجها الثالث التي ارتبطت به بعلاقة زواج دام عامين هم طيلة عمر علاقتها مع الممثل الفرنسي أوليفييه مارتينيز ، الذي انفصلت عنه في عام 2015.

هالى ظهرت خلال الصور، وهي بدون ميكب تماماً، وهو الأمر الذى لا يعد غريباً عليها إذ اعتادت على ذلك دائماً.



هال بيرى

من ناحية أخرى وصلت إيرادات فيلم هالى بيرى Moonfall إلى 31 مليونا و353 ألف دولار بـ شباك التذاكر العالمى، منذ طرحه يوم 4 فبراير الجارى، ووصلت مدة الفيلم إلى ساعتين و10 دقائق، ووصلت ميزانية الفيلم إلى 140 مليون دولار.

وانقسمت إيرادات فيلم Moonfall بين 16 مليونًا و687 الف دولار في شباك التذاكر الأمريكي، و14 ملايين و665 ألف دولار بـ شباك التذاكر حول العالم، الفيلم من إنتاج شركة Lionsgate.



هال بيري

كما حصل فيلم Moonfall على تقييم وصل إلى %39 من قبل 145 ناقدًا عالميًا، و69% من قبل أكثر من 500 مشاهد من خلال موقع Rotten Tomatoes، يدور فيلم Moonfall بعد أن تضرب قوة غامضة القمر من مداره حول الأرض وترسله للاندفاع في مسار تصادم مع الحياة التى نعرفها، وقبل أسابيع فقط من التأثير، اقتنعت المسئولة التنفيذية في وكالة ناسا ورائدة الفضاء السابقة جو فاولر أن لديها المفتاح لإنقاذنا جميعًا، ولم يصدقها ألا واحد فقط وهو صديقها هاوسمان، وبالتالي سيقوم هؤلاء الأبطال غير المتوقعين بمهمة أخيرة مستحيلة في الفضاء، تاركين وراءهم كل من يحبونه، فقط ليكتشفوا أن قمرنا ليس كما نعتقد.