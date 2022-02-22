شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد أمين يقع فى غرام مى عز الدين فى مسلسل "جزيرة غمام" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقع الفنان أحمد أمين فى حب النجمة مى عز الدين خلال أحداث مسلسل "جزيرة غمام"، للفنان طارق لطفى وفتحى عبد الوهاب، المقرر أن يعرض فى شهر رمضان المقبل، حيث يصور فريق العمل مشاهدهم فى الحى الريفى بمدينة الإنتاج الإعلامى بشكل يومى للانتهاء من التصوير بشكل نهائى حسب الخطة التى يضعها مخرج العمل حسين المنباوى والعمل من تأليف عبد الرحيم كمال.

مسلسل "جزيرة غمام"، تدور أحداثه في حقبة تاريخية بالعشرينيات أي قبل 100 عام من الآن، وأحداث اجتماعية مصرية قبل 100 عام من الآن، ويتم العمل على بناء الديكورات لتلك الفترة، وتكوين صورة مناسبة للمشاهد عن تلك الفترة من حيث الملابس والعربات وغيرها.