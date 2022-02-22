شكرا لقرائتكم خبر عن طارق الشناوى:سمير صبرى فى المستشفى وندعو الله له بالشفاء العاجل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الناقد السينمائى طارق الشناوى، عن الحالة الصحية للنجم سمير صبرى، موضحا أنه يتلقى العلاج في المستشفى، مطالبا كل محبيه الدعاء لها بالشفاء العاجل.

وكتب طارق الشناوى، عبر حسابه على فيس بوك قائلا:" أمس كان سمير صبري يراجع تفاصيل برنامجه الغنائي ذكرياتي مع المخرج المبدع محمد تركي على محطة الاغاني ليذاع اليوم الساعة الرابعة سمير في المستشفي يتلقي الرعاية الطبية اللازمة وخلال أيام ان شاء الله سيعود لمنزله اتمني ان يتوقف البعض عن اطلاق الشائعات وندعو الله بالشفاء العاجل للفنان الكبير المتعدد المواهب الذي منحنا الكثير ولا يزال".



طارق الشناوى

والنجم سمير صبرى وُلد في يوم 27 ديسمبر عام 1936، وأحب الفن من صغره وعاش وسط عائلة تجيد الفن وتحترمه، فعائلته أم وأب وجد و7 خالات شكلوا طفولته وصنعوا شخصيته واصطحبوه إلى دور السينما والمسرح، وشجعوه عندما وقف أمامهم يقلد الفنانين يغنى ويرقص.

تبناه العندليب عبد الحليم حافظ، بعد ما انفصل والده ووالدته وذهب إلى القاهرة وهو فى عمر 9 سنوات، وقدمه للفنانة لبنى عبد العزيز وهو فى عمر الـ 10 سنوات، ليصبح نجم البرنامج الأوروبى، بدأ الفنان سمير صبرى، حياته الفنية كمذيع في التليفزيون المصري، ولم يعتزل تلك المهنة حتى يومنا هذا، على الرغم من نجاحه في مجال التمثيل والغناء.