شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى شعبان وأسرة مسلسل "دايمًا عامر" يعودون من أسوان بعد أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعود أسرة مسلسل "دايمًا عامر" للنجم مصطفى شعبان من مدينة أسوان بعد أسبوع، وذلك بعد انتهاء جميع المشاهد هناك، ويستكمل فريق العمل تصوير باقى المشاهد فى الديكور الرئيسي للعمل وهو المدرسة، ومن المقرر أن يعرض العمل فى السباق الدرامى الرمضانى المقبل.

ويجسد مصطفى شعبان دور "أستاذ عامر مشرف اجتماعي"، أما لبلبة تجسد دور "ميس زهرة وهي مديرة المدرسة" والفنان صلاح عبد الله "أستاذ لطفي الشرقاوي وكيل المدرسة، وعمرو عبد الجليل مستر أبو الوفاء صاحب المدرسة.

ومن أعضاء هيئة التدريس الفنان محمد ثروت يقدم دور "أستاذ فايز مدرس الرياضة"، وميرنا نور الدين "ميس فدوى مدرسة الموسيقى" ومحمد محمود "أستاذ شحاتة مدرس اللغة العربية".