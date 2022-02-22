شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى شعبان وأسرة مسلسل "دايمًا عامر" يعودون من أسوان بعد أسبوع والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تعود أسرة مسلسل "دايمًا عامر" للنجم مصطفى شعبان من مدينة أسوان بعد أسبوع، وذلك بعد انتهاء جميع المشاهد هناك، ويستكمل فريق العمل تصوير باقى المشاهد فى الديكور الرئيسي للعمل وهو المدرسة، ومن المقرر أن يعرض العمل فى السباق الدرامى الرمضانى المقبل.
ويجسد مصطفى شعبان دور "أستاذ عامر مشرف اجتماعي"، أما لبلبة تجسد دور "ميس زهرة وهي مديرة المدرسة" والفنان صلاح عبد الله "أستاذ لطفي الشرقاوي وكيل المدرسة، وعمرو عبد الجليل مستر أبو الوفاء صاحب المدرسة.
ومن أعضاء هيئة التدريس الفنان محمد ثروت يقدم دور "أستاذ فايز مدرس الرياضة"، وميرنا نور الدين "ميس فدوى مدرسة الموسيقى" ومحمد محمود "أستاذ شحاتة مدرس اللغة العربية".
ويناقش مصطفى شعبان فى المسلسل مشاكل التعليم في مصر خلال الفترة الأخيرة ويضع حلول لأزمات المدرسين وأولياء الأمور والطلاب، ويعود فيه للتعاون مع المخرج مجدى الهوارى بعدما حققا نجاحا سويا في الدراما التليفزيونية خلال مسلسلي "الزوجة الرابعة" عام 2012، و"مزاج الخير" عام 2013.
مسلسل "دايما عامر" وبطولة مصطفى شعبان، لبلبة، ميرنا نور الدين، عمرو عبد الجليل، نضال الشافعى، صلاح عبد الله، محمد ثروت، كريم عفيفى، محمد محمود، أحمد الشامى، سما إبراهيم، أمل رزق، لمى كتكت أحمد عنان وعدد آخر من الفنانين الشباب، ومن تأليف أيمن سليم ومايكل عادل وتحت إشراف المؤلف أحمد عبد الفتاح وإخراج مجدي الهوارى.