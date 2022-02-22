ياسمين رئيس تعلن انفصالها عن هادي الباجوري: عشرة طويلة لكنها لم تدم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

أعلنت الفنانة ياسمين رئيس، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، انفصالها عن زوجها المخرج هادي الباجوري.

وكتبت آية قرآنية: "بسم الله الرحمن الرحيم.. وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم.. صدق الله العظيم".

وتابعت ياسمين: "الحمد لله على كل شيء، عشرة طويلة ولكنها لم تدم".

يأتي هذا بعد الضجة الكبيرة التي أحدثتها تصريحات المخرج هادي الباجوري والتي قال فيها: "معنديش مشكلة إن مراتي تعمل نفس مشهد منى زكي في (أصحاب ولا أعز)".

وقال الباجوري، خلال حواره ببرنامج "كلام الناس" عبر قناة (إم بي سي) مصر"، إن الفنانة غير المستعدة لتقبل الهجوم عليها إذا قدمت مشهدًا جريئًا عليها ألا تعمل كممثلة، لافتًا إلى أن الفن له مجموعة من المقومات، كما يدافع المحامي عن القاتل في المحكمة، رغم علمه بأنه قاتل

وتابع، أن الفنانين لا يجب أن يتخوفوا من الهجوم عليهم بسبب تقديم مشهد جريء، مستكملا: "مش المفروض يبقى عندهم المخاوف دي إطلاقًا لأنهم يقدمون دورًا مكتوبًا".

وحول موافقته لتقديم زوجته الفنانة ياسمين رئيس لنفس دور الفنانة منى زكي في "أصحاب ولا أعز" أو دور به قبلات وأحضان، فقال: "لو الدور محتاج كده والأمر موظف تعمل دي شغلانتها، هى حرة، مش لازم فكري وأنا مراتي يكون واحد، السي في الخاص بالممثل يضم مجموعة من المقومات، هل هنلغي من السينما بتاعتنا دور الرقاصة؟