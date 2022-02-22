يرتدين ملابس متشابهة.. يسرا بصحبة إلهام شاهين وكارول سماحة

محمد اسماعيل - القاهرة - نشرت الفنانة الكبيرة يسرا، صورتين عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، بصحبة صديقتيها الفنانة إلهام شاهين والفنانة اللبنانية كارول سماحة.

وظهرت يسرا وكارول وإلهام يرتدين "فرو" أبيض وإطلالة متشابهة، وعلقت يسرا على الصور قائلة: "مع صديقاتي الحبيبات".

الصورة من كواليس حفل افتتاح برنامج "الدوم" لاكتشاف المواهب ويعرض على شاشة "أون" وتشارك فيه يسرا عضو لجنة تحكيم لفئة التمثيل.

من ناحية أخرى تشارك يسرا في سباق دراما رمضان المقبل بمسلسل "أحلام سعيدة".

ويشارك في بطولة العمل إلى جانب يسرا كل من: غادة عادل، مي كساب، شيماء سيف، نور محمود، نبيل نور الدين، وهو من إخراج عمرو عرفة، وإنتاج جمال العدل.