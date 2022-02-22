دنيا سمير غانم تضع بصمتها على جدار المشاهير بالرياض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

وضعت الفنانة دنيا سمير غانم بصمتها على جدار المشاهير ببوليفارد الرياض سيتي بالمملكة العربية السعودية.

ونشرت "دنيا" عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة لموضع يديها واكتفت بالتعليق بوضع "قلب".

وحازت الصورة على إعجاب جمهورها ومتابعيها، وجاءت تعليقات الجمهور على النحو التالي: "تستاهلي كل خير"، و"قمر"، و"بالتوفيق دايما يا نجمة"، وغيرها من التعليقات.

من ناحية أخرى تستكمل "دنيا" تصوير أحداث مسلسلها الكوميدي الجديد "عالم موازي" والمقرر عرضه ضمن سباق دراما رمضان المقبل.

مسلسل "عالم موازي" بطولة: دنيا سمير غانم، عمرو وهبة، محمد أوتاكا، شيماء سيف، وعدد من ضيوف الشرف، وهو من تأليف هشام جمال وعمرو وهبة، ومن إخراج هشام جمال.