بعد مغادرتها المستشفى.. أول تعليق لبطلة فيلم "سعاد" عن إصابتها بالتسمم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

كشفت الفنانة الشابة بسنت أحمد "بطلة فيلم سعاد"، تطورات حالتها الصحية، بعد مغادرتها إحدى المستشفيات في الإسكندرية أمس الإثنين، وعودتها إلى المنزل.

الفنانة بسنت أحمد في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، قالت: "الحمد لله بدأت حالتي في التحسن بعد ضبط الضغط، والتعافي من حالة التسمم التي عانيت منها، وأخضع حاليا لبرنامج علاجي بالمنزل، وبعدها من المقرر إجراء فحوصات أخرى بالسونار، خلال الأيام المقبلة".

بسنت تم نقلها مساء أول أمس، إلى مستشفى زمزم بمحرم بك في الأسكندرية، بعد إصابتها بنزلة معوية حادة وهبوط الضغط، بعد تعرضها لحالة تسمم، حسب تأكيد والدتها في تصريح خاص لـ"الخليج 365".

الفنانة الشابة بسنت أحمد، تم اختيارها ضمن خمس مواهب واعدة في صناعة السينما من مختلف أنحاء العالم العربي، في إطار فعاليات الدورة 73 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي بعد مشاركتها في بطولة فيلم "سعاد".

فيلم "سعاد" شارك في المسابقة الرسمية لمهرجان كان، ورشح لتمثيل مصر في مسابقة أفضل فيلم أجنبي بالأوسكار، ومن إخراج أيتن أمين، سيناريو أيتن أمين ومحمود عزت، بطولة: بسنت أحمد، بسملة الغايش، هاجر محمود، ومن إنتاج سامح عواض، درة بوشوشة، محمد حفظي ومارك لطفي.