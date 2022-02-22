أحمد حلاوة: هذا هو الفرق في التعامل بين عادل إمام ونجله "محمد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

قال الفنان أحمد حلاوة، إن هناك فرق في التعامل مع الزعيم عادل إمام، ونجله الفنان محمد إمام.

وأوضح "حلاوة" في لقائه مع الإعلامي عمرو الليثي ببرنامجه "واحد من الناس"، أن عادل إمام فنان كبير وله هيبة وهناك تحفظ في تعاملي معه

وتابع: "مع عادل إمام إنت بتتعامل مع نجم كبير، لكن فيه حدود في التعامل، يعني لو خلص تصوير وقعد ماروحش أجيب كرسي أقعد جنبه، بالعكس أسيبه براحته".

وأضاف: "محمد بحس إنه ابني وبنهزر مع بعض، والمسألة أبسط في الشكليات، والاتنين أنا بحبهم جدا، وبصراحة هما ورامي احتضنوني".

وحل الفنان الكبير أحمد حلاوة ضيفا على الإعلامي عمرو الليثي في حلقة أمس ببرنامج "واحد من الناس" التي صورها قبل فترة من إصابته بفيروس كورونا.