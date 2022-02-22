أحمد حلاوة: نشأت في بيئة فنية ووالدتي لم تكن متعلمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

قال الفنان أحمد حلاوة، إنه نشأ في بيئة فنية، على الرغم أن والدته لم تكن "متعلمة".

وأضاف "حلاوة" في حواره مع الإعلامي عمرو الليثي ببرنامج "واحد من الناس": "أمي ماكنتش متعلمة، ورغم كده الأم البسيطة دي كان بالنسبة لها أهم شيء إننا نتعلم".

وتابع: "كنا ساكنين في بيت الدمرداش في حارة اسمها حارة حلاوة كانت فيها بيتنا وبيوت أعمامي، وماكنتش بشوف الفلل غير في السينما فأروح لوالدتي أقولها عايز أعمل فيلا تقولي وماله، فنجيب جبس وتعملها معايا، وكنت أقولها عايز أعمل أراجوز وخيال الظل وهكذا".

واستكمل: "والدي وداني لفرقة إسماعيل ياسين، ووداني المسرح القومي وكان الله يرحمه شاعر وخريج الأزهر".

وأوضح "حلاوة" أن المناخ العام على مستوى البيت أو الدولة كان يشجع على الفن، وكان برفقة أصدقائه يمارسون هواية التمثيل في مركز شباب الجزيرة وهو أول مركز شباب أنشأه الزعيم جمال عبدالناصر.

واستكمل: "كان المركز ده بيدرس فيه أسماء كبيرة زي عزيزة حلمي، وسعد أردش وصلاح منصور، وكان من ضمن الشباب اللي بيتدربوا نور الشريف وغيره".