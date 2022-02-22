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طارق الشناوي يكشف حقيقة تدهور الحالة الصحية لسمير صبري

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

أكد الناقد طارق الشناوي، أن ما تردد عن تدهور الحالة الصحية للفنان سمير صبري، غير صحيح، موضحا أنها مجرد شائعات، وطالب بالتوقف عن إطلاقها.

الشناوي عبر صفحته في موقع فيسبوك، علق على ما تردد عن الحالة الصحية للفنان سمير صبري، وكتب: "أمس كان سمير صبري يراجع تفاصيل برنامجه الغنائي ذكرياتي مع المخرج المبدع محمد تركي على محطة الأغاني ليذاع اليوم الساعة الرابعة".

وتابع: "سمير في المستشفى يتلقي الرعاية الطبية اللازمة وخلال أيام إن شاء الله سيعود لمنزله وأتمني أن يتوقف البعض عن إطلاق الشائعات وندعو الله بالشفاء العاجل للفنان الكبير المتعدد المواهب الذي منحنا الكثير ولا يزال"

الفنان سمير صبري خلال حضوره الحلقة النقاشية بعنوان "فن العمر الجميل"، والتي أقيمت على هامش معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 53، ظهر على "كرسي متحرك"، رفقة المختصين بالحلقة النقاشية للمعرض، وأوضح أنه خضع لعملية جراحية في قدمه، ويخضع للعلاج الطبيعي.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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