ما علاقة الحرب بين روسيا وأوكرانيا بدوري أبطال أوروبا؟

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 22 فبراير 2022 01:24 مساءً - من المتوقع أن تؤثر الحرب بين روسيا وأوكرانيا على النواحي السياسية والاقتصادية، ولكن أيضا المجال الرياضي ليس بعيد عن تأثير الحرب.

ربما لا يتصور البعض أن تتدخل الحرب بين روسيا وأوكرانيا في البطولة الأهم لأندية أوروبا، دوري أبطال أوروبا، فكيف ذلك؟.

تقارير صحفية أشارت إلى أن مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا المقرر إقامتها في روسيا في مايو/آيار قد تتأثر حال اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

وكان من المقرر إقامة نهائي دوري أبطال أوروبا في ملعب جازبروم بمدينة سانت بطرسبرج الروسية يوم 28 مايو/آيار المقبل.

ربما لا يتصور البعض أن تتدخل الحرب بين روسيا وأوكرانيا في البطولة الأهم لأندية أوروبا، دوري أبطال أوروبا، فكيف ذلك؟.

تقارير صحفية أشارت إلى أن مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا المقرر إقامتها في روسيا في مايو/آيار قد تتأثر حال اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

وكان من المقرر إقامة نهائي دوري أبطال أوروبا في ملعب جازبروم بمدينة سانت بطرسبرج الروسية يوم 28 مايو/آيار المقبل.

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وفي الأيام الأخيرة تزايد الحديث عن اقتراب الحرب بين روسيا وأوكرانيا، خاصة بعد إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاعتراف بدونيتسك ولوهانسك جمهوريتين منفصلتين، ما اعتبرته الأمم المتحدة ذريعة لغزو كامل للأراضي الأوكرانية.

وبحسب صحيفة “ديلي ستار” البريطانية فإن إدارة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” تدرس نقل نهائي دوري أبطال أوروبا إلى ملعب ويمبلي بالعاصمة الإنجليزية لندن، خاصة حال تأهل فريقين إنجليزيين لنهائي دوري أبطال أوروبا مثل العام الماضي.

وحقق البلوز لقب دوري الأبطال في الموسم الماضي بالفوز 1-0 في النهائي بهدف كاي هافيرتز على مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي.

الصحيفة الإنجليزية أشارت إلى أن احتضان نهائي دوري أبطال أوروبا سيمنح إنجلترا نحو 60 مليون جنيه إسترليني مما قد يؤثر إيجابياً على الاقتصاد البريطاني.

لكن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم قال في بيان مقتضب: “نحن نتابع بشكل دائم وعن كثب الوضع الراهن، وفي الوقت الحالي لا توجد أي خطط لتغيير ملعب نهائي دوري أبطال أوروبا”.

علماً بأن الأمر نفسه تكرر العام الماضي حين نقلت المباراة النهائية من إسطنبول إلى بورتو قبل 3 أسابيع من موعدها، بسبب الإجراءات الاحترازية ضد كوفيد 19، والتي كادت أن تحرم المشجعين من السفر لمشاهدة اللقاء.

يذكر أن آخر نهائي أقيم في ملعب ويمبلي شهد تتويج بايرن ميونخ الألماني بلقب الأبطال، وذلك للمرة الخامسة في تاريخه، بالفوز 2-1 على مواطنه بروسيا دورتموند عام 2013.