عبير نعمة حديث مواقع التواصل الاجتماعي بـ”بلا ما نحسّ”

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 22 فبراير 2022 01:24 مساءً - منذ 35 دقيقة

طرحت الفنانة اللبنانية عبير نعمة الأغنية المصورة الجديدة التي تحمل عنوان “بلا ما نحس” مع شركة “Universal Music MENA”. “بلا ما نحس” من كلمات وألحان نبيل الخوري، توزيع وميكس سليمان دميان، وقد تم تسجيلها في “JPB Studio”.

وأحدثت الأغنية فور إطلاقها ضجة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وأصبحت “top trending” خلال ساعات، وأبدى الجمهور إعجابه بالأغنية وبأداء عبير نعمة المميّز.

وتجسد الأغنية الجديدة لعبير مشاعر الحب من طرف واحد وحالة الانتظار والأمل التي يعيشها الشخص وعدم قدرته على البوح بأحاسيسه خوفا من خسارة الصداقة التي تجمعه بالطرف الآخر.

وعن هذا العمل قالت عبير نعمة: “عندما طرحت شركة Universal Music MENA فكرة الأغنية علي، وسمعتها للمرة الأولى، أحببتها على الفور بخاصة أنها من نمط موسيقي جديد لم أقدمه سابقا”. وتابعت: “هذه الأغنية تعكس حقيقة مشاعرنا التي تتطور أحيانا كثيرة بلا ما نحس”.

وختمت عبير بالقول: “أنا سعيدة جداً بتعاوني للمرة الأولى مع نبيل خوري الذي أعتبره من المواهب الكبيرة على الساحة الموسيقية الفنية وأتوقع له نجاحا كبيرا ومستقبلا زاهرا، وكذلك الأمر بالنسبة لسليمان دميان الذي وزع العمل على طريقة البوب وأنتظر بفارغ الصبر أن أكرر هذه التجربة معه من خلال أعمال أخرى. أضف إلى المُخرج نديم حبيقة الذي قدمني في هذا الكليب بإطار مُختلف ومن خلال فكرة مُميزة بأبعادها ومعانيها. فهو جسد من خلال المشهدية الطاقة الحيوية التي تُحيط بنا وهالة الإنسان وألوانها التي تعبر عن حالة الإنسان النفسية والعاطفية”.

أما الكاتب والمُلحن نبيل الخوري فقال: “لطالما أردت أن يجمعني تعاون فني مع عبير نعمة التي أعتبرها من أجمل الأصوات النسائية وأحبها جدا موسيقيا وأحترمها شخصيا”.

وعبر المخرج نديم حبيقة عن فرحته الكبيرة بتعاونه الأول مع عبير نعمة وقال: “كان هناك انسجام وتوافق جميل بيننا منذ لحظات التصوير الأولى، وكانت الأجواء إيجابية ومُريحة بخاصة أن عبير نعمة كانت واثقة بعملي وبالأفكار التي طرحتها، وكنت مُتحمسا جدا لأنها أرادت الظهور في هذا الكليب بصورة مُختلفة عن الأعمال التي قدمتها سابقاً”.