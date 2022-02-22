بالصور: نانسي عجرم بإطلالة عفوية من شوارع كاليفورنيا

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 22 فبراير 2022 01:24 مساءً - منذ ساعتين

خطفت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم الأنظار بإطلالتها العفوية بعدما نشرت مجموعة صور حديثة لها عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي.

وبدت نانسي بإطلالة عفوية مميزة من أحد شوارع ولاية كاليفورنيا الأميركية، وقد ارتدت بنطال من الجلد، مع معطف كبير باللون الاسود، وتركت شعرها منسدل على كتفها مع نظارات شمسية.

وكانت نانسي قد وجّهت رسالة تهنئة للفنانة سيرين عبد النور بمناسبة عيد ميلادها، اذ كتبت لها على حسابها الخاص: “إنشالله الضحكة ما تفارق وجك أبدًا والنجاح يضلّ حليفك على طول”.

بدورها ردّت سيرين على نانسي بالقول: “نانسي وإنشالله بضّل شوفك بنجاحك يللي بفرح القلب كل العمر، شكراً حبيبي”.