لطيفة التونسية في زيارة إلى جمعية الأطفال.. “‏من أحلى الأيام في الرياض”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت النجمة لطيفة التونسية، عن لفتة إنسانية قامت بها خلال زيارتها للعاصمة السعودية الرياض، تجاه طفلة من “ذوي الهمم” وذلك في زيارة إلى جمعية الأطفال، حيث غنت للطفلة ملبية رغبتها في ذلك.

وفي تفاصيل الفيديو الذي نشرته لطيفة التونسية عبر حسابها في “تويتر”، ظهرت وهي مقبلة على الطفلة التي كانت تمسك بهاتفها الخاص وطلبت منها أغنية “إن شالله”، وهو ما جعل لطيفة تستجيب لمطلبها.

وأكدت لطيفة، أن تلك الزيارة من أحلى الأيام التي قضتها في حياتها معتبرة مثل هؤلاء الأطفال جيل المستقبل متمنية أن يحميهم الله، وأشارت إلى أن الطفلة التي قابلتها تدعى “بدرية” وهي من الأطفال الذين تركوا أثرا في حياتها.

وكتبت لطيفة قائلة: “‏من أحلى الأيام اللي أنا قضيتها في الرياض زيارتي لجمعية الأطفال ذوي الإعاقة وهم جيل المستقبل والله يحميهم واحنا منهم وليهم وبدرية من الناس اللي علموا في حياتي ويا رب اشوفك قريب تاني يا بدرية”.

وعبر عدد كبير من المغردين عن سعادتهم بموقف لطيفة، مع الطفلة وسط إشادة بتواضعها، فكتب أحدهم: “‏‎‎‎‎انت عظيمة وجمال العظمة في بساطتك الحقيقية، الله يحفظ بدرية ويمتعها بالصحة”.

وأضافت أخرى: “‏‎‎‎‎‎ياربي والله دمعت عيني ياناس يا جمال الإنسانية والإحساس بالآخرين ومشاعرهم الله يسعدك يا جميلة مثل ماجبرتي بخاطر هالجميلة”.