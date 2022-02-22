بعد وفاته.. شقيق رامي صبري يعود بألبوم جديد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلن الموزع محمد شفيق، الانتهاء من تسجيل أغاني ألبوم المطرب الراحل كريم صبري، شقيق المطرب رامي صبري، وسيصدر الألبوم بعنوان “مشكلة جامدة” وهي الأغنية الرئيسية المقرر طرحها أولا يوم 10 مارس المقبل.

وكشف محمد شفيق عن أغاني الألبوم، قائلا بإنه سيتم طرحه على جميع المنصات ابتداء من يوم 10 مارس المقبل، موجها الشكر لكل الفنانين الذين شاركوا في تحقيق حلم الراحل كريم صبري، ويضم الألبوم أغنية “مشكلة جامدة” كلمات أيمن عز، ألحان كريم صبري، توزيع محمد شفيق، وتريات أمير سمير، تنفيذ وتريات تامر غنيم، باص جيتار كريم حسام، ماسترينج محمود علاء.

و”ليل بعد ليل” كلمات محمد مصطفي ملك، ألحان كريم صبري، توزيع محمد شفيق، جيتار أحمد حسين، كلارنيت Hüsnü، مكساج محمود علاء.

و”مالجمعة للجمعة”، كلمات محمد على، ألحان كريم صبري، توزيع محمد شفيق، جيتار أحمد حسين، بزق أسامة حسن، طبلة سعيد الأرتيست، مكساج محمود علاء.

و”دلوقتى جاى” كلمات طارق درويش، ألحان كريم صبري، توزيع محمد شفيق، باص جيتار أحمد رجب، جيتار مصطفي أصلان، بركشن إيهاب فاروق، كلارينيت حموسو، مكساج محمود علاء.

يذكر ان رامي طرح مؤخرا أول ديو يجمعه بشقيقه الراحل كريم بعنوان “حالة اكتئاب”، وأكد أن الأغنية كانت مخصصة بالكامل لكريم وهو من قام بتلحينها، وكان يرفض الغناء معه لأنه يريد تقديم نفسه إلى الجمهور اعتمادا على موهبته فقط وليس على شهرة شقيقه.