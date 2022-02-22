أنغام تعتذر عن المشاركة في احتفالات فبراير الكويت

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نفت الفنانة المصرية أنغام صحة الإعلان المتداول حول مشاركتها في احتفالات فبراير الكويت، وتواجدها هناك حاليا برفقة فرقتها الموسيقية لتقديم حفل غنائي كبير، مؤكدة إنها اعتذرت مسبقا عن عدم المشاركة هذا العام.

أنغام ردت على مقطع فيديو متداول للإعلان عن حفلها في احتفالات قبراير الكويت متضمنا مقاطع من حفلاتها السابقة بنفس المناسبة، مع تأكيد تواجدها حاليا في الكويت برفقة فرقتها الموسيقية، وقالت المطربة المصرية عبر حسابها بموقع تويتر: تم اعتذاري عن مهرجان فبراير الكويت هذا العام منذ أيام، الاعلان المنتشر لا صحه له إحترامي للجميع.

يذكر أن جدول حفلات أنغام في الفترة المتبقية من شهر فبراير وشهر مارس، يتضمن حفلين فقط الأول في قصر عابدين يوم 25 فبراير ” لتنضم لقائمة نجمات الغناء العربي اللواتي أقمن حفلات داخل القصر وبمقدمتهن ماجدة الرومي، وبعدها تعود أنغام إلى مسقط راسها مدينة الإسكندرية لتقدم حفل غنائي هو الأول لها بالمدينة الساحلية في العام 2022.