حقيقة خطوبة تايلور سويفت (صورة)

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي خبر خطوبة النجمة العالمية تايلور سويفت وحبيبها الممثل البريطاني ​جو ألوين رسمياً في شهر كانون الثاني/ يناير 2022، كما تناولت بعض وسائل الإعلام الأجنبية الخبر دون صدور أي تأكيد أو نفي من الثنائي.

وترتبط النجمة البالغة من العمر 32 عاماً بالممثل كاتب الأغاني، وعارض الأزياء البالغ من العمر 31 عاماً منذ عام 2016، لكنهما تمكنا من إبقاء علاقتهما بعيدة عن عدسات الكاميرات والأضواء.

وعلاقتهما ناجحة بشكل استثنائي؛ إذ إن النجمة تغني له كل أغنية من تأليفها، كما يكون هو أول من يستمع إلى أغانيها دائماً.

وخلال تسلم سويفت جائزتها خلال حفل جوائز الغرامي المنصرم، كشفت النجمة أنها استمتعت كثيراً بكتابة الأغاني برفقة حبيبها جو خلال فترة الحجر التي فرضها وباء كورونا.

وفي سياق منفصل، حلت النجمة الأمريكية الشهيرة ​تايلور سويفت​ ضمن لائحة الـ10 نجوم الأعلى دخلاً لعام 2021، بمبلغ 80 مليون دولار.

ولم تتضمن اللائحة، التي أصدرتها مجلة Rolling Stone، أسماء نجمات غير تايلور البالغة من العمر 32 عاماً، لتكون بذلك النجمة الأعلى دخلاً بينهن، وتحتل المرتبة العاشرة بين النجوم.

كما استطاعت “تايلور سويفت” أن تدخل سباق أقوى نساء العالم المئة، وتحتل المرتبة 78 على قائمة فوربس؛ حيث شهدت ثروتها زيادة هائلة.