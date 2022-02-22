قضايا مهمة في ألبوم “تيرز فور فيرز”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تجاوزت فرقة “تيرز فور فيرز” الخلافات والانقسامات، وفاجأت الجمهور بإصدار ألبوم غير متوقع هو الأول لها منذ 18 عاماً، يتناول قضايا عدة، بينها التكافؤ بين الجنسين.

ويوفر ألبوم “نقطة التحوّل” الذي يصدر الجمعة المقبل إجابات لسؤال: لماذا لم تصدر الفرقة أي عمل جديد طوال عقدين؟، ففي أغنية “ستاي”، لا يخفي قائدا الفرقة رولاند أورزابل وكورت سميث حقيقة أن الاتفاق لم يكن سائداً دائماً بينهما خلال الأعوام الأربعين الأخيرة التي بدأت مع الأسطوانة الأولى للفرقة عام 1983 بعنوان “ذي هرتينغ”.

ووصف رولاند أورزابل “نقطة التحوّل” بأنه “ألبوم قوي لأنه صادق”. وأضاف وإلى جانبه زميله: “قدرانا لم يكونا دائماً مترابطين”.