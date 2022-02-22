3 أسباب تبعد عمرو يوسف عن دراما رمضان

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف الممثل عمرو يوسف عن أسباب غيابه عن الدراما الرمضانية لمد ة 3 مواسم متتالية، حيث كان آخر أعماله مسلسل “طايع”، الذي قدمه عام 2018، وكان من المقرر أن يقدم في موسم رمضان 2020 مسلسل “سيف الله- خالد بن الوليد”، الذي توقف بعد بدء تصويره بأسابيع قليلة، وكان مقرراً أن يقدم في موسم رمضان الماضي مسلسل “الملك أحمس”، ولكن توقف تصويره وخرج من السباق.

وبخصوص غيابه عن المشاركة في الموسم الرمضاني، أشار إلى 3 أسباب لابتعاده عن الموسم الرمضاني المقبل أولها انشغاله بتصوير مسلسل “وعد الشيطان”، الذي انتهى مؤخراً، بمشاركة رزان مغربي، وفتحي عبد الوهاب، وعائشة بن أحمد، وأحمد الرافعي، وهو من إخراج الإنجليزي كولن تيج، والمسلسل بذل فيه جهداً كبيراً على مستوى الجرافيكس والتمثيل.

وأوضح أن السبب الثاني انشغاله بالعرض المسرحي «عائلة كازانوفا»، الذي عرض في موسم الرياض مؤخراً، وحقق نجاحاً كبيراً..

ويشارك في بطولته حسن الرداد، ونسرين طافش، وحمدي المرغني، وهالة فاخر، وبدرية طلبة، وسليمان عيد، ومن تأليف ضياء محمد، وإخراج هشام عطوة، ويعتبر أول عمل يجمعه بحسن الرداد منذ سنوات طويلة منذ أن قدما مسلسل “الدالي”، مشيراً إلى أن السبب الثالث تعاقده على بطولة فيلم “شقو” مع المخرج كريم السبكي، بمشاركة الفنان محمد ممدوح، وتأليف وسام صبري، وتدور أحداثه في إطار تشويقي.

يذكر أن آخر ظهور لعمرو يوسف كان قيامه ببطولة حكاية “الناحية التانية” إخراج طارق العريان، ضمن مسلسل “نمرة اتنين” الذي عرض على إحدى المنصات الرقمية، وتدور أحداثه خلال 8 حلقات، وكل حلقة عبارة عن حكاية مختلفة وتضم أبطالاً ومؤلفين ومخرجين مختلفين، ويقوم ببطولة الحكايات عدد من النجوم المصريين والعرب، وظهر عمرو في الأحداث بشخصية رجب متزوج من الممثلة نهى عابدين، وفي الوقت نفسه لديه علاقة حب مع صبا مبارك وتتطور الأمور خلال الحكاية.